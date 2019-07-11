Anti-Bold 真煞氣 a 割草機，遮蔽韓國瑜的臉，不限於臉書 全部網站通用

你看膩了韓國瑜嗎？先說我不是韓黑，只是每天不管滑臉書還是看新聞，幾乎天天都會不小心撞見，直到今天遇到這款 Chrome 擴充工具「Anti-Bold 真煞氣 a 割草機」，透過 Deep Learning 機器學習，不管是臉書、新聞網站、圖片、影片，只要有韓的臉，就通通幫你屏蔽起來，這讓我想到影集黑鏡中的某一集，可以幫危險畫面、成人畫面打馬賽克，讓小孩看不到避免心生恐懼，不過目前這工具只有在 Chrome 瀏覽的內容可以屏蔽，如果可以的話，現實生活中也可以最好 XD 你也可以參考：Facebook 韓國瑜過濾器，拜託不要再讓我看到了！

硬體需求

目前建議電腦有搭載獨立顯卡，由於涉及到圖像運算的關係，如果可以開啟硬體加速最好，不然像小編一樣都沒有的話，可能讀取時間會拉得比較長，使用體驗也會相對差。不過可以遮蔽不想看到的東西我可以等 XD 不想等的話，就去升級電腦買一張顯卡囉 (誤)

安裝三步驟

△ 開啟 Chrome ，進入擴充程式商店，將「真煞氣 a 割草機」新增到 Chrome 中。接著還要手動安裝開發版檔案。文末準報好連結，直接點擊就可以下載啦。

△ 新增完畢後，找到 Chrome 的「更多工具」>「擴充功能」>「開發人員模式」

△ 將開發人員模式打開，點擊「載入未封裝項目」。

△ 接著將下載完成的「手動安裝開發版檔案」解壓縮，選擇 Anti-Bold-master 整個資料夾。這樣一來就完成安裝囉！馬上來看一下效果。

△ 安裝完成之後，按下 Chrome 的圖示，可以選擇停用 / 啟用、僻眼韓黑模式、理性含奮模式等。如果你沒有獨立顯卡，可能就會跟小編一樣，開啟瀏覽器之後會卡到懷疑人生 XD 所以還是建議有獨立顯卡再啟用囉。

使用效果

△ 哇哇哇！太厲害，圖片是基本的，沒想到影片也可以～真是偉大的發明！

△ 根據開發者表示，目前標靶樣本數僅約 60，所以有時候還是會發生失誤的情況，但是機率滿低的，大部分時間還是可以精準遮蔽。

△ 只能說開發者功德無量，廢話不多說大家趕快點擊下面的連結下載起來囉～希望未來能有遮蔽所有政治人物的功能（誤）

下載：

Anti-Bold 真煞氣 a 割草機 ( Chrome 擴充程式 )

手動安裝開發版本下載 ( Github 下載 )