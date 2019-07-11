你的童年也是跟瑪利歐一起長大的嗎？任天堂於 7/10 推出手遊「瑪利歐醫生世界」，於 iOS、Android 雙平台同步上架，開放大家免費下載，「瑪利歐醫生世界」是一款消除類型的益智遊戲，玩法多變、道具多樣，結合瑪利歐宇宙中的角色，除了自己單機之外，還可以跟朋友、全世界的人連線，小編一打開就停步下來，連線對戰模式讓我想起當時紅遍臉書的 Tetris！究竟「瑪利歐醫生世界」會不會在颳起一陣旋風呢？這個小編也不知道，大家趕快下載免費體驗自己感受一下啦～

消除三個一樣顏色的病毒

△ 擁有瑪利歐元素的遊戲地圖，裡面共有 5 個世界，超過 200 個關卡 ( 日後會在更新更多新世界 )，進入之後要想辦法消除畫面上方的病毒，有不同的顏色，用下方同樣顏色的膠囊消除，橫向或縱向 ３ 個排列在一起可以消滅病毒，在膠囊用完之前把全部的病毒消滅才算過關。

不同的角色技能

△ 遊戲名位瑪利歐醫生世界，顧名思義，瑪利歐宇宙裡的角色，全部變身成為醫生，帶上膠囊來消滅所有的病毒，角色的不同，在於可使用的技能不同，每個角色都會有屬於自己的技能，技能可以讓你更快的消滅病毒。

VS 模式跟朋友對決

△ 除了關卡模式之外，我個人覺的最好玩的就是 VS 模式，限制是你要在關卡模式玩超過 20 關之後，才能解鎖 VS 模式。在 VS 模式下，你可以跟朋友、全世界的人 PK，玩法非常類似早期 FB 的 Tetris，跟朋友一較高下！

△ VS 模式中，可以直接與 LINE 或 Facebook 連動，跟朋友互送愛心得到體力，比較誰的進度比較快，或是直接 PK 都沒有問題！如果要用一句話形容這款遊戲的話，我只能說是致敬了 Tetris 並且加入瑪利歐的元素，看到這邊手癢了嗎？趕快下載起來，跟上這股「瑪利歐醫生世界」熱潮！



下載：

瑪利歐醫生世界 ( Google Play 下載 )

瑪利歐醫生世界 ( App Store 下載 )