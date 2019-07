你的童年也是跟瑪利歐一起長大的嗎?任天堂於 7/10 推出手遊「瑪利歐醫生世界」,於 iOS、Android 雙平台同步上架,開放大家免費下載,「瑪利歐醫生世界」是一款消除類型的益智遊戲,玩法多變、道具多樣,結合瑪利歐宇宙中的角色,除了自己單機之外,還可以跟朋友、全世界的人連線,小編一打開就停步下來,連線對戰模式讓我想起當時紅遍臉書的 Tetris!究竟「瑪利歐醫生世界」會不會在颳起一陣旋風呢?這個小編也不知道,大家趕快下載免費體驗自己感受一下啦~

消除三個一樣顏色的病毒

△ 擁有瑪利歐元素的遊戲地圖,裡面共有 5 個世界,超過 200 個關卡 ( 日後會在更新更多新世界 ),進入之後要想辦法消除畫面上方的病毒,有不同的顏色,用下方同樣顏色的膠囊消除,橫向或縱向 3 個排列在一起可以消滅病毒,在膠囊用完之前把全部的病毒消滅才算過關。

不同的角色技能

△ 遊戲名位瑪利歐醫生世界,顧名思義,瑪利歐宇宙裡的角色,全部變身成為醫生,帶上膠囊來消滅所有的病毒,角色的不同,在於可使用的技能不同,每個角色都會有屬於自己的技能,技能可以讓你更快的消滅病毒。

VS 模式跟朋友對決

△ 除了關卡模式之外,我個人覺的最好玩的就是 VS 模式,限制是你要在關卡模式玩超過 20 關之後,才能解鎖 VS 模式。在 VS 模式下,你可以跟朋友、全世界的人 PK,玩法非常類似早期 FB 的 Tetris,跟朋友一較高下!

△ VS 模式中,可以直接與 LINE 或 Facebook 連動,跟朋友互送愛心得到體力,比較誰的進度比較快,或是直接 PK 都沒有問題!如果要用一句話形容這款遊戲的話,我只能說是致敬了 Tetris 並且加入瑪利歐的元素,看到這邊手癢了嗎?趕快下載起來,跟上這股「瑪利歐醫生世界」熱潮!



下載:

瑪利歐醫生世界 ( Google Play 下載 )

瑪利歐醫生世界 ( App Store 下載 )