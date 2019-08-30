傳聞已久的瑪利歐賽車手機版 Mario Kart Tour，終於確定將於 9 月 25 日正式上線，iOS 和 Android平台目前已經開放預先登錄，如果你是不想錯過瑪利歐賽車手遊的玩家，趕快去登錄啦，沒有購買任天堂 Switch 等遊戲裝置的人，終於也可以在手機上 玩瑪利歐賽車囉～

Mario Kart Tour 特色快速看

■ 利用道具逆轉！利用狂熱反敗為勝！利用各式各樣的道具，隨時都有逆轉的機會，集滿 3 個相同道具後就能進入狂熱狀態！一定時間內變得無敵以外，還可以無限使用道具。

■ 獎勵挑戰

可以享受和比賽有點不同的遊玩新要素。一起通過「VS巨大庫巴」、「完成跳躍動作」等豐富的難題吧。

■ 收集角色和別針徽章

在比賽中收集「崇高之星」，獲得新角色‧車輛‧滑翔翼！另外，在比賽中達成各種「挑戰」題目後，可以得到各式各樣的別針徽章。

■ 和全世界的玩家或好友在排行榜一較高下！

在競爭比賽高分的排行榜中，以全世界的玩家為對手，用排行榜指定賽道上的合計得分進行比拚。獲得高名次，以晉升聯賽為目標吧。

△ 進入 App Store 或是 Google Play 商店，就可以進行預約，連結小編幫大家整理在文章最後面啦，趕快點進去預約下載吧。根據 App Store 上方的預約訊息，Mario Kart Tour 將於 9/25 日正式上線。

△ 經典的瑪利歐賽車，遊戲裡面的角色、關卡、地圖、道具等大部分都可以在這款手遊裡面看到，瑪利歐賽車手遊為免費下載，但遊戲裡面可能會包含一些內購等付費元素。話不多說，趕快點擊最下方的連結預約起來！

https://mariokarttour.com/zh-TW

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Mario Kart Tour 瑪利歐賽車（Google Play）

Mario Kart Tour 瑪利歐賽車（App Store）