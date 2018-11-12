【限時免費】FotoJet Collage Maker 電腦版最佳圖片拼貼工具推薦

2018-11-12 04:38:53 哇哇
PC 電腦最佳圖片拼貼工具 FotoJet Collage Maker

我知道很多人在手機上製作圖片拼貼超級厲害，女生更是擅長這類型的拼貼，那你有沒有發現其實手機拼貼的圖片不大張、畫質也不怎麼樣？雖然現在六吋手機是主流了，但是要拼貼多張照片眼睛還是很吃力，今天來介紹電腦上最佳的拼貼工具 FotoJet Collage Maker！說到 FotoJet 或許有人不會感到陌生，因為他是已經存在很久的線上圖片服務，FotoJet Collage Maker 的功能與線上版 FotoJet 的功能差不多，也可以說是 FotoJet 的電腦版，這次的限時免費是 FotoJet 給的獨家，希望回饋給部落格的朋友們，價值美金 29.9 元，希望大家別錯過這次的好機會！
限時免費：請到 Facebook 活動取得序號，因為序號無法被公開！

PC 電腦最佳圖片拼貼工具 FotoJet Collage Maker


△ 軟體開啟的介面如上，基本上和網頁版差不多。
PC 電腦最佳圖片拼貼工具 FotoJet Collage Maker

△ 經典拼圖有最簡單的照片網格，還有許多經典的拼貼範例可以直接套用。

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△ 這些都是經典的範例，想要成為圖片拼貼的一級玩家，這款工具絕對可以幫上大忙。

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△ 還有各種不同的創意拼圖，若是要製作比較特殊的圖片拼貼，在這裡絕對可以找到滿意的範本。

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△ 其他的製作還有賀卡、漫畫、趣味相片與相框的製作，市面上很少有那麼多範本的圖片拼貼工具，而且他的操作真的很方便，這點我還頗推薦的！

PC 電腦最佳圖片拼貼工具 FotoJet Collage Maker

△ 先來看看基本的照片網格，一共有 2-3 張照片、4-5 張照片、6-7 張照片、8+ 張照片、大圖混排、網格、L 型與 Jigsaw 多種搭配組合。

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△ 組合款式超級多款，喜愛圖片拼貼的應該可以有很棒的發揮與創作。

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△ 拼貼的網格是可以自己調整大小的，這點坦白說很方便，很多手機 APP 的應用程式還不一定有這樣的功能，這其實是必要的功能，可以讓照片套上去之後能有最適當的大小。

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△ 網格下方有個關鍵功能，就是調整圖片的大小，這代表你可以製作高解析的圖片拼貼，讓大家就算看拼貼也可以看清楚每一格的圖片。

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△ 加入照片可以先在電腦的區塊新增圖片，或是使用網頁免費圖庫的圖片，選定的圖片再拉到右側的網格當中。不過坦白說不能直接從檔案總管拖曳檔案中，這點是有點沒那麼方便，坦白說就這一點最可惜了，不然其他功能我是都很滿意的。

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△ 加入照片之後可以很方便的調整圖片大小、翻轉、左右鏡像與上下鏡像。

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△ 特效有內建幾種濾鏡可以使用，還能調整圖片的透明度、曝光度、亮度、對比度、飽和度與色調。

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△ 文字樣式有好幾種款式可以選，顏色、字型與風格都是幫你套好的，預設的樣式我覺得就很好看囉！雖然說搭配上中文也是有字型問題，不過圖片拼貼有時候用英文字型感覺比較文青一點。

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△ 內建了不少款字型可以使用，不過可惜之處又來了～他不能使用系統中的字型，若是你你有很好看的中文字型也無法套用，不過既然都用電腦製作圖片拼貼了，若是文字功能無法被滿足的話，可以再使用其他軟體來補足。文字功能可以很方便的加上外框，外框能調整寬度，外框之外還能加上發光功能，發光還能調整半徑，要製作文字加框加光暈的效果非常簡單。

PC 電腦最佳圖片拼貼工具 FotoJet Collage Maker

△ 剪貼畫就是貼圖功能，內建有形狀、圖示、趣味、愛情、自然、旅行、裝飾、慶祝、生活方式、家庭與節日幾種分類，或是可以從直接搜尋網路上的圖示來使用，當然搜尋的都是免費圖示，所以大家可以放心地使用。

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△ 內建圖庫其實很豐富了，能從網路圖庫去補強是最方便的一點，市面上的同質工具很少見到這樣的功能唷！

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△ 升級價值美金 29.9 元的完整版有什麼好處呢？輸出時可以沒有浮水印，而且可以終生免費升級，以及獲得持續的模板更新，這真的超級超級棒，大家怎麼能錯過呢？而且還有優先的技術支持。大家請參加活動取得這次的序號，之後才可以順利啟用！

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△ 這麼好的工具一次拿到終身版本，真的不要錯過囉！

https://www.fotojet.com/windows/collage-maker.html

免安裝版：
FotoJet Collage Maker 1.1.0.7z（MediaFire下載）
FotoJet Collage Maker 1.1.0.7z（Rapidgator下載）
FotoJet Collage Maker 1.1.0.7z（ZippyShare下載）
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