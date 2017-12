以前下載影片後還要找字幕檔來搭配播放,現在是 YouTube 影片看比較多,喜愛的下載回家慢慢看,那如果有字幕檔的要如何處理呢?可以透過 TranscriptSnagger 這款 YouTube 字幕下載工具,可以很方便將字幕下載另存到電腦,坦白說我之前還真的沒想過 YouTube 的字幕要如何下載,現在剛好 TranscriptSnagger 限時免費才知道原來也有這樣的需求,其實也是有免費的工具可以使用,留在之後再介紹囉!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD TRANSCRIPTSNAGGER NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版與 Mac 版本可以到文末下載。△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入,點選 Enter Registeration 啟動。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!△ 使用方式很簡單,找到有字幕的 YouTube 影片連結,貼上後點選 Search 就會出現有哪些語言的字幕可以下載,接著在右側邊設定字幕的格式,可以直接下載 SRT 字幕檔案,也能產出 Text Transcript,最後點選 Download 下載就可以囉!免安裝版:檔案大小:1.34 MBMac 版本:檔案大小:5.55 MB