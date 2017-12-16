以前下載影片後還要找字幕檔來搭配播放，現在是 YouTube 影片看比較多，喜愛的下載回家慢慢看，那如果有字幕檔的要如何處理呢？可以透過 TranscriptSnagger 這款 YouTube 字幕下載工具，可以很方便將字幕下載另存到電腦，坦白說我之前還真的沒想過 YouTube 的字幕要如何下載，現在剛好 TranscriptSnagger 限時免費才知道原來也有這樣的需求，其實也是有免費的工具可以使用，留在之後再介紹囉！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-transcriptsnagger-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版與 Mac 版本可以到文末下載。
△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入，點選 Enter Registeration 啟動。
△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！
△ 使用方式很簡單，找到有字幕的 YouTube 影片連結，貼上後點選 Search 就會出現有哪些語言的字幕可以下載，接著在右側邊設定字幕的格式，可以直接下載 SRT 字幕檔案，也能產出 Text Transcript，最後點選 Download 下載就可以囉！
http://www.synchrimedia.com/transcriptsnagger.html
免安裝版：
TranscriptSnagger 2.5.7z（MediaFire下載）
TranscriptSnagger 2.5.7z（Rapidgator下載）
TranscriptSnagger 2.5.7z（ZippyShare下載）
TranscriptSnagger 2.5.7z（YunFile下載）
TranscriptSnagger 2.5.7z（本站下載）
檔案大小：1.34 MB
Mac 版本：
TranscriptSnagger_Mac.pkg（MediaFire下載）
TranscriptSnagger_Mac.pkg（Rapidgator下載）
TranscriptSnagger_Mac.pkg（ZippyShare下載）
TranscriptSnagger_Mac.pkg（YunFile下載）
TranscriptSnagger_Mac.pkg（本站下載）
檔案大小：5.55 MB
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