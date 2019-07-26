YouTube 如何開啟中文和英文雙字幕呢？有很多人會利用影片來學習英文，特別是訓練聽力的時候，而 YouTube 是目前全世界最大的影音平台，卻沒有雙字幕的功能，但是我們可以用外掛的方式來達成，今天要來跟大家分享這款 Chrome 外掛「YouTube 雙字幕」，可以開啟 YouTube 中英雙字幕，在學習英文上有一定的幫助，可以輕鬆看影片學英語 ( 訓練自己的英文聽力理解能力 )， 趕快來看看這款外掛的效果如何吧！

△ 首先開啟 Chrome 擴充程式商店，將 YouTube 雙字幕外掛加到 Chrome 瀏覽器中。

△ 新增完成之後，就會看到瀏覽器右上方有一個 CC 的圖示，那要如何啟用這個外掛呢？開啟 YouTube 影片頁面之後，點擊這個 CC 字幕圖示就會直接開啟，效果如何？讓我們繼續看下去～

△ 登愣！這樣一來，如果是在觀看國外英文影片，聽不懂英文十，只要點擊 CC 這個圖示，就可以同時顯示英文和中文兩種字幕啦，對於邊看影片邊學英文這件事情來說，可以說是如虎添翼！每一部在 YouTube 上的英文影片通通可以用這樣的方式觀看，不管它本身有沒有字幕，所以如果你想要加強自己的英文聽力，用這款外掛準沒錯！

傳送門：YouTube 雙字幕 ( Chrome 下載 )