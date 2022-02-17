Netflix Skipper

你是 Netflix 愛用者嗎？那你一定要把小編今天分享的工具收下，雖然 Netflix 有內建跳過片頭、下一集、跳過前情提要等按鈕，不過懶癌發作發現手動按還是太慢，有沒有自動跳過的方法？今天要跟大家分享 Netflix Skipper 這款神器中的神器，它是一款 Chrome 外掛，安裝後播放 Netflix 它就會自動幫我們點擊下一集、介紹等按鈕，如此一來不必親自動手就能夠跳過不重要的地方，直接觀看正片！說到這你還不收下嗎？趕快新增到 Chrome 瀏覽器裡吧。另一款滿熱門的 Netflix 外掛則是 Film scores for Netflix 雷片偵測器，能夠幫我們初步過濾雷片。

Netflix Skipper

進入 Chrome 擴充程式商店後，點擊「加到 Chrome」將 Netflix Skipper 新增到瀏覽器中，小編把連結放在文章後方囉。

Netflix 追劇神器

新增完畢後，瀏覽器右上方就可以看到 Netflix Skipper 圖示啦，預設是介紹、回顧、下一集全部都會自動點擊跳過，你也可以在這邊自己調整。

Netflix 外掛

接著直接打開 Netflix，雖然一樣會有按鈕出現，不過只會出現不到一秒，就會被 Netflix Skipper 自動點擊，懶人到極致的 Netflix 觀看法，連結放在下面，有訂閱 Netflix 的朋友非常推薦新增到 Chrome 喔。

傳送門：Netflix Skipper

Netflix Skipper 自動點擊跳過下一集 / 前情提要 / 介紹按鈕，你的懶人追劇極致必備工具 相關文章

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