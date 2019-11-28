Netflix 常常看到雷片嗎？不要再用自己的時間去試錯了，今天要來跟大家分享一款好用的 Chrome 擴充程式「Film scores for Netflix」，安裝之後直接開啟 Netflix 首頁，在每部影片下方就可以看到來自 IMDb、TheMovieDB、MetaCritic、FilmWeb.pl 等網站的評分，直接就能夠避免掉大家平分都很低的雷片，若各家評分都很高，我想應該也不會多難看～有訂閱 Netflix 的你，趕快收下吧！更多 Netflix 外掛你也可以參考：Netflix Hangouts 上班偷看神器，把 Netflix 偽裝成視訊會議畫面

△ 用 Chorme 瀏覽器打開 Chrome 擴充程式商店找到這款應用程式（文章後方有傳送門），點擊「加到 Chrome」就完成新增 Film scores for Netflix 啦。

△ 新增完畢之後，會跳轉到一個視窗，這個視窗是用來新增評分網站的，包含：FilmWeb.pl、IMDb、Metacritic、Nflix.pl、TheMovieDB，勾選完畢後按下 Save 就可以啦。

△ 若之後有想要新增或刪除的來源，點擊 Chrome 瀏覽器右上角的小圖示，也可以直接修改。

△ 這時打開 Netflix 首頁，就可以看到影片縮圖右下方，出現評分啦！

△ 將滑鼠移動到縮圖上方，可以看到各家評分網站的評分，若每個評分都相對高，就可以放心地點進去看看啦！像這部去 X 的世界末日，小編就覺得超好看啊，從第一季就緊追不放～話說回來，如果各家評論都很低，那可能（也不是絕對）就是雷片，下面提供傳送門給大家，Netflix 重度使用者們，裝起來有益無害～～

傳送門：Film scores for Netflix