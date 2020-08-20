小編我之前學英文，都看美劇跟 YouTube 這兩種，看著英文字幕加上練習聽力，這次要分享 Dualsub 讓 YouTube 顯示雙字幕的實用工具，除了具備顯示雙字幕的能力之外，若是原有的影片只有單一的英文字幕，也可以幫你即時翻譯成第二字幕，雖然第二語言是由機器翻譯，但是用來對照單字翻譯上都還蠻準確的，真的非常的實用！Dualsub 支援 Chrome 與 Firefox 兩個瀏覽器，有需求的朋友不妨就安裝起來！若是要學 Netflix 雙字幕的話，可以參考：Netsub 讓 Netflix 開啟中日雙字幕，還能顯示漢字拼音，輕鬆看影片學日文

首先先把 Dualsub 加到 Chrome 中。

接著再 YouTube 上找一個英文原生字幕的影片。（英文原生字幕範例影片 : https://www.youtube.com/watch?v=8HLtFv_KqoE）

接著點開右上方安裝好的 Dualsub ，就能從「字幕語言」中設定語言，接著在「機器翻譯」中選擇要翻成的語言，最後在「主題樣式中」調整字幕樣式 ( 大小 )，「語言工具」基本上沒有用處。

設定好之後，就可以把 YouTube 內原本的字幕關掉，因為已經被 Dualsub 字幕取代了，如果要看其他英文原生影片，Dualsub 就會自動產生字幕出來囉 !

也能這樣把兩行中英互相對調，再調整字體大小，就不用再開新分頁，省得去找翻譯工具的麻煩。

Dualsub 瀏覽器外掛注意事項





就算單一中文字幕也能夠翻譯它國語言 ( 目前總共能翻譯 109 種語言 )。箭頭指的是「字幕 C」，有它才能夠使用 Dualsub 。（中文原生字幕範例影片 : https://www.youtube.com/watch?v=ZkNQqN7TIMY）





翻譯列表裡面已經有多國語言的話，也能照樣使用 Dualsub 雙字幕來做語言變化，看你要同時看雙字幕或單一字幕都可以！（多國語言字幕範例影片 : https://www.youtube.com/watch?v=7SWvDHvWXok&t=93s）





比較重要的一點是，如果下方沒有顯示「字幕 C」，那麼設定裡就不會出現「字幕」這個選項，就代表 Dualsub 就會呈現 ( 0 ) 沒辦法幫你產生語言翻譯。以上講解是不是很簡單呢 ? Dualsub 能夠翻譯它國語言又能顯示雙字幕，而且字幕看起來更大更自然也不影響觀看體驗，整體來說是個很輕巧又實用的擴充功能，大家是不是都躍躍欲試呢 ? 趕緊來試用看看吧 !

Dualsub 官方網站：https://dualsub.netlify.com/introduce

Dualsub 瀏覽器外掛：Chrome 載點、Firefox 載點