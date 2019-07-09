Web Speech to Text 自動字幕產生器，聲音轉文字不用再耗時耗力

2019-07-09 08:07:42 9M87

繁中字幕產生器

影片上字幕一直是一件曠日費時的事情，有沒有辦法更快速地上字幕？今天要跟大家分享這款「Web Speech to Text」線上工具，可以線上辨識 YouTube 影片裡的字幕，也可以上傳你要辨識的檔案，完全不需要安裝任何 APP 就能自動產生字幕，影片播到哪辨識到哪，完成辨識的檔案支援 SRT、TXT、ODS 等，如果你常常需要上字幕、打逐字稿，這是一款必收下的好用工具啊！你也可以參考：YouTube 字幕產生器，找到答案了 YouTuber 快速完成字幕的秘密就在這裡！

工作原理

srt字幕產生器

△ 進入 Web Speech to Text 之後，必須先允許「麥克風權限」，因為辨識原理是直接透過電腦的麥克風收音，在播放影片的同時，實時語音辨識，所以在進行辨識時，背景盡量保持安靜、沒有雜音、交談的狀態。

支援本機檔案、YouTube 網址

Web Speech to Text

△ 影片來源有兩種，可以從電腦上傳檔案，也可以直接貼上影片網址，上傳的檔案支援 MP3 及 MP4 兩種格式，不管影片或音樂都可以辨識。

srt字幕產生器

△ 一般來說預設辨識語言是繁體中文，你也可以手動選擇英文、簡體中文

繁中字幕產生器

△ 按下開始辨識之後，就會一邊播放影片一邊出現辨識文字，最下方的位置除了辨識結果之外，還標注了開始時間、結束時間，不管是文字的部分還是時間的部分，通通可以再做修改沒有問題。

聲音轉文字工具

△ 辨識完成之後，字幕、時間多少都會有一點誤差，再手動微調就可以啦，便是完成後可以直接下載為字幕檔（SRT）、開放文件試算表（ODS）、文字格式（TXT）等。基本上，用這個方式在逐字稿、上字幕，絕對比起自己手刻還要快，只要自己再做驗證的動作就可以啦！有需求的朋友趕快把這個自動辨識字幕工具收下吧！

https://pulipulichen.github.io/HTML5-Speech-to-Text/

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