VEED.IO

字幕絕對是影片製作過程中最勞神、耗時的其中一部分，當所有時間與精力都耗在上字幕，就沒有辦法將創意發揮在特效、剪輯手法上，最近小編發現一款頗好用的 VEED.IO 線上字幕工具，能夠 100% 自動產生字幕，也能夠免費輸入，唯一的缺點就是有浮水印，當然你也可以付費去除浮水印，除了字幕外還能夠線上搞定插入影片文字標題、圖片、濾鏡、播放進度條、調整播放速度等功能，此外也能夠編輯字幕出現時間點等，算是一款滿全能的字幕工具，有需求的朋友建議可以收下。Web Speech to Text 自動字幕產生器也是許多片師會用的上字幕工具，好處是沒有浮水印、可以輸出 SRT、TXT、ODS 等格式。

線上字幕產生器

進入首頁後按下 Uplaod Video 上傳待上字幕影片。

VEED.IO

上傳後可以看到基本的影片設定，包含音量、畫質、播放畫面大小等，基本上沒有特殊需求可以直接跳到下一 Part，看到左列是功能列，點擊 Subtitles 前往字幕編輯頁面。

下載youtube自動產生字幕

VEED.IO 支援字幕自動產生，按下 AUTO 選擇字幕語言。

語音識別 自動上字幕軟體

語言竟然有支援國語 ( 台灣 )，特別看一下下面還有 Chinese 可能是簡體中文的部分，有特別獨立出來就給讚。

字幕產生器

送出後需要給 VEED.IO 一點時間辨識，等待時間依照影片長度有所不同。

線上字幕產生器

完成辨識後字幕就初步完成啦！令我驚訝的是影片若夾雜口語化的英文，像是 OK 之類的簡單英語，不會被誤辨識為中文，且中文辨識精準度相當高，咬字不刻意字正腔圓也可以有 9 成準確度。

VEED.IO

當然你也可以自己增加標題文字，大小、字型、粗細、位置都能夠自己調整，下方的時間軸可以設定出現時間。

VEED.IO

自己新增圖片當然也是沒有問題的。

字幕自動辨識

VEED.IO 還有內建一些特效，像是影片播放進度條、聲音波紋等，特效元素中的顏色通通可以自訂。

VEED.IO

最後還可以為影片套上風格濾鏡，算是功能滿全面的一款字幕產生器，按下上方 Export 就可以輸出影片。

VEED.IO

可輸出的格式有 GIF 及 MP4，免費輸出左上角會壓上浮水印、畫質只有 720P，不介意的人可以直接使用影片，介意的人就只能選擇付費取得更好的畫質，而且免費版也無法只輸出字幕 SRT 檔，這同樣是付費才有的功能，不過若是好用的話，當然付費是很值得的選擇囉，大家可以將自己的影片丟上去處理看看，搞不好會有不錯的結果。

VEED.IO 線上字幕工具：https://www.veed.io/auto-subtitle

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訪客留言

VEED.IO 線上字幕工具，支援中文自動辨識字幕產生 參考資料

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