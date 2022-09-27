剪影片 App

需要快速的影片剪輯工具嗎？最近小編發現 AVS Video ReMaker 影片編輯軟體，最強的地方是裁剪影片時，不需要重新編碼就可以完成，支援豐富的影片格式編輯，包含：AVI、VOB、MP4、DVD、藍光、TS 及 MKV 等......，不論是切割影片、刪減片段、加入轉場特效、增加 DVD 章節等通通沒問題，這款影片編輯軟體原價要 69 美金，現在正推出限時免費活動，非常推薦有剪影片的朋友收下來唷。如果你習慣用手機剪影片，請參考 10 款達人推薦手機剪影片 APP

限時免費活動頁面：https://www.avs4you.com/avs-video-remaker-giveaway.aspx

剪影片 App

首先進入限時免費頁面，輸入名稱及 Email 之後，按下 Get Free License。

影片剪輯軟體

就可以看到本次的 AVS Video ReMaker 載點，也可以直接到文章後方下載小編準備好的連結。

剪影片 Windows

這次的軟體下載並安裝之後，就會自動填入啟用序號，如果你安裝後沒有自動填寫，下方請自行開燈領取（如果輸入無法啟用則表示限時免費活動已到期）：
943ccdc7-f4dd-4be0-a89c-6072d393808f

影片燒錄到光碟

序號貼上後按下 OK 就可以成功啟用啦，此次活動是 1 年份授權序號。

影片加入特效<span id=" />

啟用後就可以開始編輯影片啦，點擊左上方 Add File 來匯入影片素材，以下再幫各位複習一次 AVS Video ReMaker 主要功能：

  • 裁切、刪除影片不需要的片段
  • 快速儲存影片並保留原始畫質
  • 合併影片
  • 編輯用 iPhone、iPad 或 Android 手機和平板電腦錄製的 MP4、M4V 或 MOV 影片
  • 編輯 AVCHD、MOD、MTS/M2TS、TOD 等用錄影機和相機錄製的影片
  • 編輯 MP4、MOV、MKV 或具有現代 H.265/HEVC 編解碼的 AVI 影片
  • 將影片從錄影機、相機匯入電腦、編輯並創建立影片DVD
  • 將影片燒錄到 DVD、或藍光光碟上
https://www.avs4you.com/

安裝版：
AVS Video ReMaker 6.7.2.7z（GOOGLE下載）
AVS Video ReMaker 6.7.2.7z（1DRV下載）
AVS Video ReMaker 6.7.2.7z（MEDIAFIRE下載）
AVS Video ReMaker 6.7.2.7z（RAPIDGATOR下載）
AVS Video ReMaker 6.7.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：60.03 MB

限時免費 AVS Video ReMaker 影片剪輯工具，影片切割 / 影片合併 / 影片加轉場特效 ( 原價 69 美金 ) 相關文章

訪客留言

限時免費 AVS Video ReMaker 影片剪輯工具，影片切割 / 影片合併 / 影片加轉場特效 ( 原價 69 美金 ) 參考資料

AVS Video ReMaker
AVS Video ReMaker超级棒！点一亿个赞！！！ 有用 华军推荐 Adobe After Effects CC2019 讯飞听见字幕 听见字幕 剪映 剪映Windows电脑版 剪映电脑版 剪映专业版 剪映字幕提取工具 ...
9 款超好用的影片剪輯軟體分享清單【2021 推薦】，免費、付費都有
2. Pinnacle Studio. 9 款超好用的影片剪輯軟體分享清單【2021 推薦】，免費、付費都有. 支援平台：Windows、Mac. 下載頁面： 點我前往. Pinnacle Studio 這套 ...
[正版購買] AVS Video Editor 9.7.3.399 - 影片編輯軟體
格式工廠（FormatFactory）- 免費萬用多媒體轉檔工具，可以把所有影片轉成MP4、3GP、MPG、AVI、WMV、FLV、SWF檔，把所有音樂轉成MP3、WMA、MMF、AMR、OGG、M4A、WAV檔，還 ...
AVS Video ReMaker 6.6.2.259 下載網頁: 軟體王2022 - 軟體資訊
共享軟體及免費軟體係由該下載download 連結伺服器所提供免費下載，用於測試和試用。 本站不對所有下載連結伺服器的穩定性提供任何保證。
推薦10款超好用影片編輯軟體 - Apowersoft
2020年9月3日 — 但有兩個缺點，因為是線上影片編輯，所以比較考驗網速，載入速度較慢；匯出需要付費。 FlexClip線上影片編輯程式. AVS Video Editor. 適用於：Windows.
AVS Video ReMaker下载 [2022官方最新版]AVS Video ReMaker安全 ...
AVS Video ReMaker是一款功能齐全的视频处理工具。 您好，如有软件收录需求，请将软件打包，并附上软件名称、软件介绍、软件相关截图、软件iocn、软著、营业执照（个人没有营业执照请提供对应的开发者身份证正反面以及手持身份证本人照片），发送至邮箱 [email protected]
【2022影片剪輯軟體推薦清單】13種免費、付費的比較、特色讓你快 ...
我在前年有寫過一篇我比較推薦的剪輯軟體，不過時隔這麼多年了，隨這自媒體的發展，人的目光講求快速，因此好用的剪輯軟體以一般人來說，必須符合簡單、好上手、而且價格優惠的標準，這一篇我重新整理了，幾款我認為比較適合的影片剪輯軟體，從一般大眾，到專業，以及免費到付費，另外 ...
15款簡單好用影片剪輯軟體推薦 - BeeCut
2020年8月25日 — 無需下載安裝軟體，不占電腦記憶體，不要求有高電腦配置。 VSDC Free VideoEditor. VSDC Free Video Editor是VSDC的剪輯軟體免費版，免費版的功能相較于 ...
AVS Video ReMaker 6破解版-AVS Video ReMaker 6最新中文版下载 ...
WinX HD Video Converter Deluxe v5.16.5.333破解版 软件简介 下载地址 猜你喜欢 用户评论 AVS Video ReMaker，一款以可轻易完成视频编辑工作的实用软件，别看它界面简陋，但是功能绝不属于专业级别的同类型软件，该软件可以将大部分的视频格式文件加载到软件当中，即便是DVD格式都可以直接添加，无需转码。
AVS Video ReMaker-视频剪辑器 v4.3.1.160 中文版
AVS Video ReMaker 是一款强大的视频剪辑器 ，可以无需重编码而将切去视频的某些片段。. AVS Video ReMaker的视频切割是在时间轴上完成的，因此通过AVS Video ReMaker你可以实现以下操作：. 将视频切割为多个片段，然后可以删除不需要的片段，并可以对剩余的片段重组 ...