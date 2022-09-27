需要快速的影片剪輯工具嗎？最近小編發現 AVS Video ReMaker 影片編輯軟體，最強的地方是裁剪影片時，不需要重新編碼就可以完成，支援豐富的影片格式編輯，包含：AVI、VOB、MP4、DVD、藍光、TS 及 MKV 等......，不論是切割影片、刪減片段、加入轉場特效、增加 DVD 章節等通通沒問題，這款影片編輯軟體原價要 69 美金，現在正推出限時免費活動，非常推薦有剪影片的朋友收下來唷。如果你習慣用手機剪影片，請參考 10 款達人推薦手機剪影片 APP。

限時免費活動頁面：https://www.avs4you.com/avs-video-remaker-giveaway.aspx

首先進入限時免費頁面，輸入名稱及 Email 之後，按下 Get Free License。

就可以看到本次的 AVS Video ReMaker 載點，也可以直接到文章後方下載小編準備好的連結。

這次的軟體下載並安裝之後，就會自動填入啟用序號，如果你安裝後沒有自動填寫，下方請自行開燈領取（如果輸入無法啟用則表示限時免費活動已到期）：

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序號貼上後按下 OK 就可以成功啟用啦，此次活動是 1 年份授權序號。

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啟用後就可以開始編輯影片啦，點擊左上方 Add File 來匯入影片素材，以下再幫各位複習一次 AVS Video ReMaker 主要功能：

裁切、刪除影片不需要的片段

快速儲存影片並保留原始畫質

合併影片

編輯用 iPhone、iPad 或 Android 手機和平板電腦錄製的 MP4、M4V 或 MOV 影片

編輯 AVCHD、MOD、MTS/M2TS、TOD 等用錄影機和相機錄製的影片

編輯 MP4、MOV、MKV 或具有現代 H.265/HEVC 編解碼的 AVI 影片

將影片從錄影機、相機匯入電腦、編輯並創建立影片DVD

將影片燒錄到 DVD、或藍光光碟上

安裝版：

AVS Video ReMaker 6.7.2.7z（GOOGLE下載）

AVS Video ReMaker 6.7.2.7z（1DRV下載）

AVS Video ReMaker 6.7.2.7z（MEDIAFIRE下載）

AVS Video ReMaker 6.7.2.7z（RAPIDGATOR下載）

AVS Video ReMaker 6.7.2.7z（MEGA下載）

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