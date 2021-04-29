你的工作是替影片上字幕嗎？每次都上得很痛苦嗎？我也能感同身受，最近小編發現「剪映」影片剪輯工具之後，活像找到一個工讀生，會自動辨識語音並轉成字幕不稀奇，而且準確度還相當高，實在是讓我覺得相見恨晚，不只上字幕連其它影片剪輯功能（轉場、字幕、音效、剪輯）也媲美小影，最重要的是「剪映」還免費使用且輸出沒有浮水印，最高還支援 4K 60FPS 輸出，支援 Windows、macOS、Android 及 iOS 系統，如此強大的影片剪輯工具，晚一天下載就是我們的損失啊。之前小編也整理過 10 款手機剪影片 App，來看看這十款裡面你用過哪幾款吧。

因為網路上已經有許多現成的教學，小編就不介紹影片剪輯功能了，這邊想要專注跟大家分享「自動辨識字幕」這件事，這裡我用 Android 版本作為示範，文章後方有載點，直接安裝後開啟，點擊「開始創作」。

匯入要辨識字幕的影片後，點擊下方「文字」，找到裡面的「識別字幕」功能，接著按下「開始識別」。

然後就可以看到左上角「字幕識別中...」，兩分鐘的影片處理時間不到 10 秒就完成了，這時你可能會問，怎麼是「簡體字」？別擔心有方法可以內轉成「繁體字」。

點擊字體後，編輯「樣式」，有內建 3 款「繁體字」字型，分別是文藝繁體、現代繁體及港風繁體，而且還可以批量轉換，我個人覺得現代繁體最適合字幕風格。如果是手動上字幕的話，我想 2 分鐘的影片可能要上個 2 小時吧，用其它自動上字幕軟體則是最花時間在「校正」上面，這款「剪映」正確度之高，幾乎可以直接輸出，使用之後就可以輕鬆產出影片啦。

https://lv.ulikecam.com

下載：

剪映 ( Windows 下載 )：這裡

剪映 ( macOS 下載 )：這裡

簡映（APK 下載）：這裡

剪映 ( App Store下載）：這裡