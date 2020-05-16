幫公司拍影片，但光是上一個影片字幕就讓你半天時間蒸發？今天要與大家分享一個小編個人覺得非常精準、強大的影片自動上字幕工具，EZyoutuber 是一款線上工具，它能夠自動辨識影片中的語音，並且自動產生對應時間的 SRT 字幕檔，雖然市面已經有許多類似的工具，不過小編個人覺得這款的精準度及辨識能力不是一般的強，就算你講話不特別咬文嚼字，還是能夠正確判斷並產生字幕，影片創作者們，這是一款可以大大減少你後製時間得強大工具，看到它根本是相見恨晚啊 ~ 你可以參考 : iAutoSub 全自動產生字幕，節省 80% 上字幕時間

EZyoutuber 並不是免費使用的，不過第一次註冊會得到免費 30 分鐘的影片字幕產生額度，不訪先用看看，滿意在考慮付費的事情吧，可透過 FB、Google 快速註冊。

註冊之後不需要上傳影片，只需要把 YouTube 影片連結貼上，EZyoutuber 就可以偵測到囉。大家將影片上傳 YouTube 的時候，記得把隱私設為不公開，畢竟這是一部尚未上字幕的影片，設為不公開就只有擁有連結的人可以看到 ~ 貼上 YouTube 連結後，按下「字幕生成」即可。

接著選擇要產生的語言，目前支援繁體中文、簡體中文、粵語字幕，確定後按下送出。

接著等待影片處理完成之後系統就會自動寄送 Email 通知你啦。小編用來測試的影片長度為 3 分鐘，處理時間約莫就是 3 分鐘，這比起自己手敲字幕可是要快上好幾倍啊。

接著點擊下載，就可以下載 SRT 字幕檔啦。

大家可以將 SRT 字幕檔直接匯入專業的上字幕軟體中加以編輯，若沒有上字幕軟體的話，也可以上傳到 YouTube 影片編輯器後台，就可以檢查並修正字幕囉！這個方法真的比自己手打要快上很多～有需要的朋友可以參考看看囉。

以上提供 EZyoutuber 相關價位給各位參考 ~

EZyoutuber：https://ezyoutuber.com/zh-hant/