從網路上下載電影，通常會搭配有字幕檔案，網路上有很多專業的翻譯字幕組會提供中文的翻譯，這次限時免費的 Subtitle Translator 字幕翻譯工具，不只可以簡易的當成字幕工具，也內建了自動翻譯的功能，可以當成最基礎的翻譯功能，自己再去修飾翻譯後的文字，這樣翻譯起來也更輕鬆囉！

△ 進入活動頁面之後，就可以取得這次的活動序號，點選 Download 就可以下載到活動軟體，或是直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key 繼續。

△ 輸入活動所取得的序號，點選 OK 來進行註冊。

△ 看到以上畫面就代表順利註冊成功囉！

△ 軟體的使用首先載入一個字幕檔案，然後選取來源的字幕語言，以及設定要翻譯的字幕語言，上方 Translate 自動翻譯字幕，不過需要註冊 IBM Cloud Language Translator API 才可以使用，註冊取得教學請看 > 這裡。翻譯過後存檔就可以了，理論上就是這麼簡單啦！

https://vovsoft.com/software/subtitle-translator/

免安裝版：

Subtitle Translator 2.1.7z（GOOGLE下載）

Subtitle Translator 2.1.7z（1DRV下載）

Subtitle Translator 2.1.7z（MEDIAFIRE下載）

Subtitle Translator 2.1.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：1.76 MB