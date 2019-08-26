速可打謄稿機，逐字稿神器支援語音辨識自動產生文字

2019-08-26 07:02:16 9M87

自動上字幕工具

如何快速打逐字稿呢？如果有輔助工具的話，打逐字稿就可以如虎添翼，但如果土法煉鋼可能會打到生不如死，今天要來跟大家分享一款打逐字稿輔助工具「速可打謄稿機」，它是一款免費的逐字稿聽打工具，還具備語音辨識功能以及快速鍵，可以讓我們快速完成逐字稿的工作，如果你平常有逐字稿的需求，或是上字幕需求，用這款工具絕對沒有錯，趕快跟小編一起來看看如何使用吧！你也可以參考：oTranscribe 線上逐字稿工具，支援讀取電腦影片製作字幕

自動上字幕工具

△ 下載速可打謄稿機後，開啟就可以看到主要的工作區域，右邊是打字區域（也就是編輯區），左邊是影片播放及設定區域。

速可打謄稿機

△ 要如何使用這款謄稿機呢？首先必須先開啟影音檔，點擊左上角的「檔案」來開啟影片檔。

逐字稿輔助工具

△  開啟影片檔之後，影片視窗會出現在左上角預覽，預覽處的下方可以做影音設定、快速鍵設定，快速鍵包含時間標記、播放、暫停、隱藏視窗、快速前進與後退等，可以有效幫助逐字稿輸入時更快速的操作。

自動上字幕軟體

△  不過比起手打逐字稿，小編更推薦右上方的「語音辨識」功能，你可以直接匯入一個 MP3 或是錄音檔，語音辨識功能支援中文與英文，按下中文右邊的圖示來匯入你要打的音檔，匯入之後「速可打謄稿機」就會自動進行語音辨識，並且同步產生文字檔。

逐字稿語音辨識

△ 音檔有多長，辨識的時間就有多長，辨識完畢後的文字會出現在右方的編輯區，實測之後，小編覺得「自動語音辨識」準確度相當高，但也不能完全依賴語音辨識，因為這只是輔助功能，準確度還是會依照影片中發音、咬字而有所不同，但對於輔助逐字稿來說算是幫了相當大的忙。

速可打謄稿機下載

△ 輸入完後文字檔可以輸出成 srt 格式的字幕檔，或是 txt 文字檔，甚至是 Word 檔也都沒有問題。這款速可打謄稿機，絕對適合有逐字稿、上字幕需求的你，趕快下載起來吧！

https://www.eztype.cc/

免安裝版：
速可打謄稿機 2.1.1.6.7z（GOOGLE下載）
速可打謄稿機 2.1.1.6.7z（1DRV下載）
速可打謄稿機 2.1.1.6.7z（MEDIAFIRE下載）
速可打謄稿機 2.1.1.6.7z（RAPIDGATOR下載）
速可打謄稿機 2.1.1.6.7z（本站下載）
檔案下載：801 KB

速可打謄稿機，逐字稿神器支援語音辨識自動產生文字 相關文章

訪客留言

速可打謄稿機，逐字稿神器支援語音辨識自動產生文字 參考資料

速可打謄稿機 1.0.2.9:軟體王2019-軟體資訊網站
說明介紹 「速可打謄稿機」這套純中文界面的軟體，除了將坊間常用的數款謄稿機軟體的優點整合，全域的快捷鍵設計更是貼心，讓您可自由選擇最習慣的文書編輯器，不必再受謄稿機的限制，更有獨門密技，遇有聽不懂的地方可即時插入時間標記 ...
[豆子謄稿機] 演講搞聽寫、配字幕、活動文字記錄的好幫手 – 重灌狂人
我覺得用另一套「速可打謄稿機 」比較方便，功能也多一些。 有興趣的參考看看 http://tw.myblog.yahoo.com/mycoco9999/ 回覆 coolong 表示: 04-25, 2019下午 2:31.21 konomi，謝謝您的推薦，上面的網址現在已失效 ...
速可打- 聽打．逐字稿．字幕- 「#速可打謄稿機」是一款電腦 ... - Facebook
速可打謄稿機」是一款電腦專用的免安裝軟體，點兩下就能使用，僅適用 ... 的行業，抱持施比受有福的心態，所以就把它釋放出來給有在做聽打的工作者免費使用，我 ... 連結叫我去研究AI字幕，害我又花了好幾個月時間搞了一套#自動上字幕 的工具，有 ... 接逐字稿的案子，那就順手把「速可打謄稿機」大幅更新成附有語音辨識的版本囉！
速可打謄稿機1.0.2.9:軟體王-免費軟體區
它整合了幾套網路上常討論的謄稿軟體功能，更加入了別套謄稿軟體沒有的一些功能，如可在Word 插入時間標記，還可以進一步把時間標記變成超&nbsp;...
速可打謄稿機- 讓您用說的也會通！
繼速可打謄稿機及單字輕鬆記之後，時隔六年再度推出新的作品，eztype.cc透過線上語音轉文字的技術，是您製作逐字稿及外掛字幕檔的最佳幫手，&nbsp;...
讓您用說的也會通！: 2013 - 速可打謄稿機
繼速可打謄稿機及單字輕鬆記之後，時隔六年再度推出新的 ... 的是很辛苦的行業，抱持施比受有福的心態，所以就把它釋放出來給有在做聽打的工作者免費 ... 我去研究AI字幕，害我又花了好幾個月時間搞了一套自動上字幕的工具，有興趣 ... 語音辨識上字幕，且現在又有在接逐字稿的案子，那就順手把「速可打謄稿機」&nbsp;...
速可打謄稿機：台灣網友開發逐字稿軟體免費下載，內建語音辨識功能
速可打謄稿機是一個由台灣網友開發的免費逐字稿軟體，這個工具最初在 2012 年發布，一開始是設計給自己和家人使用（因為有接逐字稿工作），當時的聽打工具都太過陽春，時隔多年又因為家人的原因而再度開發新的版本，在七年後的現在我們 ...
YouTube超佛心，自動幫你加入字幕！ | T客邦
YouTube利用語音技術自動抓取字幕 現在，只要你上傳的影片以英文發音，就能讓YouTube 自動擷取原文字幕 ... 自動產生TimeCode： 上字幕時最麻煩的工作就是找出每段字幕開始與結束的時間。所以當翻譯外國影集時，具有Closed Caption隱藏式字幕的節目 ... ...
三個免費線上語音轉文字工具，做即時中文聽寫筆記
今天這篇文章，來整理與測試三個可以「線上中文語音轉文字」的免費工具 ... 其實，像是 iPhone 手機上內建的照片 App ，就是可以在離線的狀態下，透過 AI 演算，自動分類照片中的人物（人臉辨識 ...
速可打- 聽打．逐字稿．字幕- 速可打謄稿機下載網址：... | Facebook
速可打謄稿機下載網址： https://quickverbatim.blogspot.com/ 名稱：速可打謄稿機(語音辨識版) 版本：V2.0.0.0 日期：2019-04-07 性質：免費軟體(Freeware) 語言：繁體&nbsp;...