如何快速打逐字稿呢？如果有輔助工具的話，打逐字稿就可以如虎添翼，但如果土法煉鋼可能會打到生不如死，今天要來跟大家分享一款打逐字稿輔助工具「速可打謄稿機」，它是一款免費的逐字稿聽打工具，還具備語音辨識功能以及快速鍵，可以讓我們快速完成逐字稿的工作，如果你平常有逐字稿的需求，或是上字幕需求，用這款工具絕對沒有錯，趕快跟小編一起來看看如何使用吧！你也可以參考：oTranscribe 線上逐字稿工具，支援讀取電腦影片製作字幕

△ 下載速可打謄稿機後，開啟就可以看到主要的工作區域，右邊是打字區域（也就是編輯區），左邊是影片播放及設定區域。

△ 要如何使用這款謄稿機呢？首先必須先開啟影音檔，點擊左上角的「檔案」來開啟影片檔。

△ 開啟影片檔之後，影片視窗會出現在左上角預覽，預覽處的下方可以做影音設定、快速鍵設定，快速鍵包含時間標記、播放、暫停、隱藏視窗、快速前進與後退等，可以有效幫助逐字稿輸入時更快速的操作。

△ 不過比起手打逐字稿，小編更推薦右上方的「語音辨識」功能，你可以直接匯入一個 MP3 或是錄音檔，語音辨識功能支援中文與英文，按下中文右邊的圖示來匯入你要打的音檔，匯入之後「速可打謄稿機」就會自動進行語音辨識，並且同步產生文字檔。

△ 音檔有多長，辨識的時間就有多長，辨識完畢後的文字會出現在右方的編輯區，實測之後，小編覺得「自動語音辨識」準確度相當高，但也不能完全依賴語音辨識，因為這只是輔助功能，準確度還是會依照影片中發音、咬字而有所不同，但對於輔助逐字稿來說算是幫了相當大的忙。

△ 輸入完後文字檔可以輸出成 srt 格式的字幕檔，或是 txt 文字檔，甚至是 Word 檔也都沒有問題。這款速可打謄稿機，絕對適合有逐字稿、上字幕需求的你，趕快下載起來吧！

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