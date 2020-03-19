如何替影片快速上字幕呢？上字幕是一個非常花時間的工作，如果你有上過字幕一定就知道，一段不到五分鐘的字幕，可能是剪輯影片的兩、三倍時間，今天小編要跟大家分享一款全自動上字幕工具 iAutoSub，只需要將影片上傳，就會全自動處理，等待一段時間過後字幕就自動上完囉，想知道如何辦到？一起跟著小編看下去吧。你也可以參考：Arctime 影片自動上字幕教學，節省後製 50% 時間！

首先進入 iAutoSub 首頁，按下右邊的「現在就開始吧」按鈕，這個服務需要註冊一組帳號才能進行，所以就先來註冊會員。

簡單輸入 email、使用者名稱和密碼之後，就可以完成註冊囉，目前這款服務雖然不是免費的工具，但是全新註冊的使用者會獲得 150 點的點數，這150 點可以用來測試影片字幕的精準度，總之就是先註冊一組帳密，才可以繼續使用下去～

註冊完畢之後把要上字幕的影片上傳。

上傳完畢之後按下「處理檔案」。

支援的語言相當多，支援：日文、英文、中文、韓文、德文、西班牙文、法文、義大利文，字幕的話也可以自動選擇語言，這裡小編就選擇繁體中文來作為示範。

小編上傳的影片長度大約是兩分鐘左右，自動上字幕每 1 分鐘需要消耗 10 點數，兩分鐘就是 20 點，處理速度相當快，不到一分鐘就處理完畢，之後就可以直接下載上好字幕的影片檔、SRT 字幕檔啦！

將下載的 SRT 檔匯入後製的影片中，也就可以省下不少手動上字幕的時間。

最後放上一張 iAutoSub 的價目表給大家參考～不管如何目前新註冊的會員，全部送 150 點免費點數，趕快將自己的影片上傳，試試字幕的精準度吧。

iAutoSub：https://www.iautosub.com/welcome/zh-tw