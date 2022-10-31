後製影片最花時間的絕對是字幕，10 分鐘的影片手動上字幕可能要 100 分鐘，最近小編發現免費 AI 自動上字幕線上工具 EasySsub，精準度相當不錯估計有 90%、語言辨識支援超過 100 種語言、內建多種影音平台畫質一鍵輸出、支援 SRT 字幕匯出，這款工具 15 分鐘內的影片免費上字幕，15 分鐘以上也是市場最便宜的價格，有在剪輯影片的朋友，趕緊收下能夠幫你省下大把上字幕的時間！不過上完字幕後，要下載帶字幕的影片要另外付費，建議大家可以下載 SRT 字幕檔，再用影片編輯軟體匯入字幕。

進入 Easyssub 之後，點擊免費開始來上傳你要上字幕的影片。

上傳完畢後，點擊 Add subtitles 來自動產生字幕。

能夠辨識的語言支援到 150 種，繁體中文是有支援的各位不用擔心，Easyssub 甚至還支援翻譯功能。

小編實測上傳 3 分鐘的影片，不到 1 分鐘內字幕就辨識完畢了，人工完全比不上啊！接下來就可以開始播放影片來更正辨識錯誤的字幕了，基本上準確度相當高，有接近 90% 的精準度。

此外還可以幫影片上 LOGO，點擊上傳圖式可以在影片右上角印上自己的 LOGO。

也可以在整部影片押上文字標題，字型、大小、顏色同樣都可以改。

字幕的字體、大小、顏色和位置可以修改，甚至還能調整字幕在影片中顯示的高或低。

全都編輯完畢後，最後就可以選擇輸出上好字幕的影片啦，格式有 MP4、AVI、MOV 及 MKV，不過直接字幕連帶影片直接輸出是需要付費的。

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建議大家可以選擇只輸出字幕就好，在用自己電腦的影片剪輯軟體匯入字幕即可，輸出字幕的部份就是免費的，可輸出的字幕格式有 SRT、TXT、ASS。

如果你的片長超過 15 分鐘，小編也提供 Easyssub 的價格方案讓大家一併參考考，最低可以低至 $0.1 每分鐘，不論你是學生、老師、專業字幕組....全都可以使用這個線上工具，快速、精準的幫影片上字幕，連結小編放在下方，趕快收藏下來吧。

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