移除馬賽克

現在YouTube 當道，小創作者若要製作影片的話，上字幕肯定是非常花費時間的一環，如果有一個好的服務可以自動幫你上字幕，正確率又高的話，那就可以替你省下不少時間！今天要來跟大家分享一款線上工具 JavLens，可以「自動辨識語音並產生字幕」，而且還支援翻譯功能，另外還支援「馬賽克解碼」及「影片下載」功能，可以說是一款相當多元又實用的線上工具，如果你有上字幕的需求絕對不能錯過這款工具！

JavLens 走這裡：https://www.javlens.com/welcome/zh-tw

解馬賽克

△ 首先進入 JavLens 首頁就可以看到這個工具的三大功能，分別是解馬賽克、下載影片以及上字幕功能。

自動上字幕軟體

△ 先說這款工具並不是完全免費的，但第一次註冊會贈送 20 點，20 點可以幹麻呢？「下載線上影片」每次會消耗２點；「影片解馬賽克」1 分鐘的影片會消耗 10 點、照片解碼消耗 50 點 ; 上字幕 1 分鐘的影片消耗 10 點。免費贈送的 20 點就看大家如何做運用囉。

你可以把這 20 點拿來測試你想要使用的功能，這邊小編就以上字幕來做為示範，上圖為價目表，分別有入門款、熱門款以及划算款

如果你想要試試水溫的話可以先從熱門款來試試看，如果覺得效果還不錯你的用量又比較大的話，就直衝划算款啦~

上字幕工具

△ 註冊會員之後可以看到右上方贈送的 20 點已經進入到我們的帳戶囉。

JavLens

△ 接著就可以上傳你要處理的影片，上傳有兩種方式，一種是直接從電腦上傳，另外一種是直接貼上影片網址，影片網址舉凡：pornhub, xvideos, youtube, XNXX, youporn 等常見的網站通通都可以~

上字幕工具

△ 這邊網頁後台就會詢問你要做什麼樣的處理，解除馬賽克或是加字幕。這邊小編就用加字幕來做為示範，首先選擇影片的語音，再來是選擇字幕語言，這裡我就選繁體中文，另外還有其它 8 種語言可以選擇，如果你是要翻譯的話直接選擇英文或其它語言 就可以囉。

JavLens

△ 這裡小編上字幕的影片長度為 1 分鐘，實測處理時間大約為 7 分鐘左右。

線上影片下載軟體

△ 影片處理完畢之後，會在 email 收到一封通知信件，點擊就可以前往下載影片啦。

JavLens

△ 上圖中下載處理後的檔案，意思是這支影片已經上好字幕，直接下載含有字幕的影片。另外也可以直接下載字幕檔，如果有一些錯字需要修改的話就直接下載 srt 字幕檔修改就可以了。

線上影片下載

△ 點擊下載處理後的檔案後，會跳到一個新視窗，預覽上完字幕的影片，若要下載的話點擊旁邊的三個點，按下下載就可以儲存到電腦啦。

Xvideo除馬賽克

△ 這邊小編覺得在中文的辨識度及精準度上還算不錯，不需要太字正腔圓也可以完成大部分的辨識，而我們原本需要花費大量時間在上字幕，現在只要改錯字、修正字幕就可以囉！

JavLens

△ 下載的 srt 檔可以直接修改，改完後直接匯入你的影片編輯軟體就可以啦，這樣真的替大家省去大量上字幕時間，所以我覺得付費是還蠻划算的選擇。

JavLens

△ 影片解碼的部分就留給大家自己去嘗試~

JavLens

△ 官方提供幾組範例照片給大家參考，大家就自己去試試看囉！免費的 20 點好好善用囉~趕快去註冊實驗看看啦！

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JavLens 影片自動上字幕 除馬賽克 線上影片下載，上字幕精準度很可以！ 相關文章

訪客留言

JavLens 影片自動上字幕 除馬賽克 線上影片下載，上字幕精準度很可以！ 參考資料

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2 天前 - 上字幕一直以來都是很多YouTuber、影片製作者的痛處，雖然說不難， ... 除此之外，這工具也提供「自動翻譯」與「解馬賽克」功能，意味著你可以把 ... 而中翻英的效果我個人覺得還可以接受，大概有60~70% 正確，自己再 ... 臨時找不到PS 使用Malabi 幫你的圖片半自動去背吧 ... 網路與軟體應用電腦應用與其他教學.
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