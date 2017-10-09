想要下載網路影片時就快直接開啟 TubGet 網站，TubGet 支援多達 92 個線上影片網站下載功能，網路影片不論是要下載 MP4 影片檔或是 MP3 音樂檔都沒問題，最常見的 MP3、M4R、3GP、MOV、MP4、FLV和 AVI ..等下載格式也有支援，YouTube、Facebook、Youku 優酷網、土豆網、Vimeo 這些我們最常下載影片和音樂的網站也都在支援的範圍內，要下載影片就交給 TubGet 網站吧！
TubGet 網路影片下載 MP3、MP4 檔案：http://tubget.com/
▽ TubGet 網站支援 12種語言：英語、芬蘭語、法語、德語、義大利文、瑞典語、中文，中文還分成簡體中文和繁體中文，下載前第一件是就是選擇繁體中文語系。
▽ TubGet 下載 MP3、MP4 的方式有兩種：一種直接複製影片網址貼上，另一種則是在 TubGet 網站上直接搜尋。
艾倫先示範「直接複製影片網址貼上」，先從 YouTube 找想下載的歌曲，複製網址後貼上，接著選擇 MP3，最後按下載。
▽ 按下載後，超酷的... TubGet 還把歌詞找給我們。
▽ 滑鼠往下滾動，藝人、曲目名稱都可自行修改，下載時標示的檔案名稱就會跟著更動，再確認一次下載的格式，沒問題後再按一次下載，不用註冊就能下載了。
▽ 這是第二種下載方式，直接輸入我們想下載的歌曲名稱或是歌星名字，輸入後按搜尋鍵。
▽ 下方就會出現 YouTube 相關的搜尋結果，選擇好檔案格式，按下載就可以。
▽ TubGet 支援可下載 MP3、MP4 檔案的影片網站多達 92 個，如果你要下載的影片網站比較少人使用，但又想下載影片的話就來這裡找找看是否有支援。
Tubget 可從哪些服務下載影片及錄音檔案？：http://tubget.com/cn/faq
TubGet 下載 MP3 或 MP4 檔案的速度很快，讓艾倫超驚訝的是連歌詞當幫忙找好了，邊聽歌還能邊練歌了。
TubGet 網路影片下載 MP3、MP4 檔案：http://tubget.com/
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
ASUS Zenbo 智慧機器人，與巧虎一起唱唱跳跳，居家生活好夥伴！
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取