TubGet 免費線上影音資源下載工具，支援 92 個影音網站

2017-10-09 07:34:41 艾倫
TubGet 線上影音下載

想要下載網路影片時就快直接開啟 TubGet 網站，TubGet 支援多達 92 個線上影片網站下載功能，網路影片不論是要下載 MP4 影片檔或是 MP3 音樂檔都沒問題，最常見的 MP3、M4R、3GP、MOV、MP4、FLV和 AVI ..等下載格式也有支援，YouTube、Facebook、Youku 優酷網、土豆網、Vimeo 這些我們最常下載影片和音樂的網站也都在支援的範圍內，要下載影片就交給 TubGet 網站吧！

TubGet 網路影片下載 MP3、MP4 檔案：http://tubget.com/

▽ TubGet 網站支援 12種語言：英語、芬蘭語、法語、德語、義大利文、瑞典語、中文，中文還分成簡體中文和繁體中文，下載前第一件是就是選擇繁體中文語系。
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▽ TubGet 下載 MP3、MP4 的方式有兩種：一種直接複製影片網址貼上，另一種則是在 TubGet 網站上直接搜尋。

艾倫先示範「直接複製影片網址貼上」，先從 YouTube 找想下載的歌曲，複製網址後貼上，接著選擇 MP3，最後按下載。

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▽ 按下載後，超酷的... TubGet 還把歌詞找給我們。

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▽ 滑鼠往下滾動，藝人、曲目名稱都可自行修改，下載時標示的檔案名稱就會跟著更動，再確認一次下載的格式，沒問題後再按一次下載，不用註冊就能下載了。

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▽ 這是第二種下載方式，直接輸入我們想下載的歌曲名稱或是歌星名字，輸入後按搜尋鍵。

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▽ 下方就會出現 YouTube 相關的搜尋結果，選擇好檔案格式，按下載就可以。

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▽ TubGet 支援可下載 MP3、MP4 檔案的影片網站多達 92 個，如果你要下載的影片網站比較少人使用，但又想下載影片的話就來這裡找找看是否有支援。

Tubget 可從哪些服務下載影片及錄音檔案？：http://tubget.com/cn/faq

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TubGet 下載 MP3 或 MP4 檔案的速度很快，讓艾倫超驚訝的是連歌詞當幫忙找好了，邊聽歌還能邊練歌了。

TubGet 網路影片下載 MP3、MP4 檔案：http://tubget.com/

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