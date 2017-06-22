製作手機鈴聲真的不難，艾倫就將自己平常下載音樂、剪輯鈴聲的方法分享給大家，自己的手機鈴聲自己剪，艾倫很喜歡聽音樂，每每聽到喜歡的音樂時隔天就會變成手機鈴聲，學會後製作一首鈴聲的時間約30秒就能完成，而且不用安裝任何軟體，所有的動作透過網頁就能完成，快來跟著艾倫學習一下如何下載MP3音樂和剪鈴聲吧！
第一步：前往 YouTube 下載MP3音樂艾倫之前分享過如和快速下載 YouTube MP3音樂「一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援」，都下載好音樂了嗎？接下來艾倫就來分享如何剪輯鈴聲。
將 MP3音樂上傳 MP4 to MP3 網站來剪裁鈴聲下載到電腦中的 MP3音樂是整首歌曲，而手機鈴聲只需要30~60秒左右的長度而已，艾倫幾乎都是直接剪副歌當鈴聲，一首歌最好聽的部份大多都是副歌的地方。
MP4 to MP3 網址：https://mp4tomp3.org
MP4 to MP3 這網站可以將 MP4影像檔轉檔為MP3、M4A、AAC、FLAC、OGG、WMA..等檔案，除了轉檔外也可以裁剪音樂檔，艾倫就是利用裁剪音樂檔的功能來剪輯鈴聲。
▽ 按「選擇檔案」，先將剛剛透過 YouTube下載的音樂上傳，記得 Cut the Audio File 要勾選，這時會詢問我們要剪裁鈴聲的 Start Time開始時間和 End Time結束時間，艾倫的範例是要裁剪從 44 秒到 1 分 20 秒這一段鈴聲，但輸入1分20秒會跳出錯誤視窗，後來改成 80 秒就成功了，所以大家都輸入秒數就可以了。
▽ 都設定好後，按下 Convert Now 網頁就會顯示上傳中。
▽ 轉換完成後，按下 Download the converted File 就可將我們的鈴聲下載回來了，最後將手機鈴聲放進手機裡就能更換鈴聲了。
最後做個總結，從 YouTube下載音樂後，上傳音樂到 MP4 to MP3就可以開始剪裁鈴聲了。
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