製作手機鈴聲真的不難,艾倫就將自己平常下載音樂、剪輯鈴聲的方法分享給大家,自己的手機鈴聲自己剪,艾倫很喜歡聽音樂,每每聽到喜歡的音樂時隔天就會變成手機鈴聲,學會後製作一首鈴聲的時間約30秒就能完成,而且不用安裝任何軟體,所有的動作透過網頁就能完成,快來跟著艾倫學習一下如何下載MP3音樂和剪鈴聲吧!

第一步:前往 YouTube 下載MP3音樂

艾倫之前分享過如和快速下載 YouTube MP3音樂「 一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube,下載影片與 MP3 都可以,手機板也支援 」,都下載好音樂了嗎?接下來艾倫就來分享如何剪輯鈴聲。

將 MP3音樂上傳 MP4 to MP3 網站來剪裁鈴聲

MP4 to MP3 網址:https://mp4tomp3.org

下載到電腦中的 MP3音樂是整首歌曲,而手機鈴聲只需要30~60秒左右的長度而已,艾倫幾乎都是直接剪副歌當鈴聲,一首歌最好聽的部份大多都是副歌的地方。MP4 to MP3 這網站可以將 MP4影像檔轉檔為MP3、M4A、AAC、FLAC、OGG、WMA..等檔案,除了轉檔外也可以裁剪音樂檔,艾倫就是利用裁剪音樂檔的功能來剪輯鈴聲。▽ 按「選擇檔案」,先將剛剛透過 YouTube下載的音樂上傳,記得 Cut the Audio File 要勾選,這時會詢問我們要剪裁鈴聲的 Start Time開始時間和 End Time結束時間,艾倫的範例是要裁剪從 44 秒到 1 分 20 秒這一段鈴聲,但輸入1分20秒會跳出錯誤視窗,後來改成 80 秒就成功了,所以大家都輸入秒數就可以了。▽ 都設定好後,按下 Convert Now 網頁就會顯示上傳中。▽ 轉換完成後,按下 Download the converted File 就可將我們的鈴聲下載回來了,最後將手機鈴聲放進手機裡就能更換鈴聲了。最後做個總結,從 YouTube下載音樂 後,上傳音樂到 MP4 to MP3 就可以開始剪裁鈴聲了。