MP4 to MP3 線上快速影片轉成 MP3，製作手機鈴聲快速上手

2017-06-22 21:45:08 哇哇
MP4toMP3


製作手機鈴聲真的不難，艾倫就將自己平常下載音樂、剪輯鈴聲的方法分享給大家，自己的手機鈴聲自己剪，艾倫很喜歡聽音樂，每每聽到喜歡的音樂時隔天就會變成手機鈴聲，學會後製作一首鈴聲的時間約30秒就能完成，而且不用安裝任何軟體，所有的動作透過網頁就能完成，快來跟著艾倫學習一下如何下載MP3音樂和剪鈴聲吧！


第一步：前往 YouTube 下載MP3音樂
艾倫之前分享過如和快速下載 YouTube MP3音樂「一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援」，都下載好音樂了嗎？接下來艾倫就來分享如何剪輯鈴聲。

將 MP3音樂上傳 MP4 to MP3 網站來剪裁鈴聲
下載到電腦中的 MP3音樂是整首歌曲，而手機鈴聲只需要30~60秒左右的長度而已，艾倫幾乎都是直接剪副歌當鈴聲，一首歌最好聽的部份大多都是副歌的地方。

MP4 to MP3 網址：https://mp4tomp3.org

MP4 to MP3 這網站可以將 MP4影像檔轉檔為MP3、M4A、AAC、FLAC、OGG、WMA..等檔案，除了轉檔外也可以裁剪音樂檔，艾倫就是利用裁剪音樂檔的功能來剪輯鈴聲。


mp4tomp3

▽ 按「選擇檔案」，先將剛剛透過 YouTube下載的音樂上傳，記得 Cut the Audio File 要勾選，這時會詢問我們要剪裁鈴聲的 Start Time開始時間和 End Time結束時間，艾倫的範例是要裁剪從 44 秒到 1 分 20 秒這一段鈴聲，但輸入1分20秒會跳出錯誤視窗，後來改成 80 秒就成功了，所以大家都輸入秒數就可以了。

mp4tomp301

▽ 都設定好後，按下 Convert Now 網頁就會顯示上傳中。

mp4tomp302

▽ 轉換完成後，按下 Download the converted File 就可將我們的鈴聲下載回來了，最後將手機鈴聲放進手機裡就能更換鈴聲了。

mp4tomp303

最後做個總結，從 YouTube下載音樂後，上傳音樂到 MP4 to MP3就可以開始剪裁鈴聲了。


更多資訊請參考：
Samsung Galaxy S8+ 破框薰紫灰開箱評測看這裡
Samsung Galaxy S8+ 相機實拍評測
趨勢科技 PC-cillin 2017 雲端版全功能解析

MP4 to MP3 線上快速影片轉成 MP3，製作手機鈴聲快速上手 相關文章


訪客留言

MP4 to MP3 線上快速影片轉成 MP3，製作手機鈴聲快速上手 參考資料

手機鈴聲 製作|線上收集手機鈴聲 製作討論推薦手機鈴聲下載及手機鈴聲(共78筆1|3頁)-硬是要學愛順發
手機巴士(MPBus.Com)-手機大巴,免費手機遊戲,手機主題佈景,手機鈴聲,手機桌布,手機軟體視頻下載,手機報價館!H7N9禽流感在台灣已經出現確定病例，根據醫界研究H7N9的死亡率比SARS還高，病毒甚至已經變異至接近可以人傳人，現在國內外已經有人製作出H7N9 ...
「新版iTunes #iphone製作鈴聲照步驟快速上手學會手作鈴聲」 - YouTube
3分鐘學會從mp3剪輯製作iphone 鈴聲FREE DOWNLOAD mp3 ... Android 安卓跳iphone 必學技能，幫手機製作專屬鈴聲 ...
超簡單兩個免費APP 免電腦直接在iphone製作鈴聲免iTunes 免越獄就能 ...
如何在iphone製作鈴聲? 超簡單!!拿一隻iphone 不用依賴iTunes 不用透過 ... 就能做出自己喜歡的鈴聲(記得開字幕喔)照步驟快速上手學 ...
iTunes 簡單自製 iPhone 鈴聲不求人（iOS 10 &amp; Sierra 對應版） - YouTube
超簡單 兩個免費APP 免電腦直接在iphone製作鈴聲 免iTunes 免越獄就能做出自己喜歡的鈴聲 (記得開字幕喔)照步驟快速上手學會手作鈴聲! - Duration: 5:32. 林孟志 299,633 views
Mp3cut 線上音樂剪輯工具，不用軟體就能製作手機鈴聲
Mp3cut與先前介紹過的Audiko用法幾乎一模一樣，都可以用來剪輯mp3音樂檔以製作手機鈴聲，不同之處是Mp3cut介面陽春、簡單易懂，上傳速度快，功能也比較單純。 步驟一：點擊 “Upload mp3” 按鈕上傳音樂（只能上傳mp3檔案
鈴聲·自製·自製iphone手機鈴聲 – 青蛙堂部落格
可是一首 MP3 音樂長達 2、3 分鐘，手機鈴聲不需要那麼久，而且檔案也太大了，有什麼方法可以 ... YouTube 2014/10/17 · 視訊已內嵌 · 「新版 iTunes #iphone製作鈴聲 照步驟快速上手學會手作鈴聲」 – Duration: 5:43. 林孟志 54,409 views 5:43 如何將MP3設為 ...
iPhone鈴聲怎麼設定? 用iTunes就好看著影片一步一步簡單做! [小技巧 ...
http://agirls.aotter.net/?p=27692 ←←← 想要自己換iPhone手機鈴聲該怎麼做? 跟著電獺 ... 跟著電獺少女的示範一步一步來就很簡 ...
【教學】教你直接用iPhone 免費製作鈴聲（支援MP3） - YouTube
【教學】教你直接用iPhone 免費製作鈴聲（支援MP3） ... 今天我們appappapps.com 教大家如何在1 分鐘學會製作iPhone 鈴聲！ ... 新版iTunes ...
iTunes 簡單自製iPhone 鈴聲不求人（iOS 10 &amp; Sierra 對應版） - YouTube
iTunes 簡單自製iPhone 鈴聲不求人（iOS 10 &amp; Sierra 對應版） ... 詳細圖文版步驟操作：http://applefans.today/blog/1266100502 ...
免電腦簡單自製iPhone 鈴聲不求人- GarageBand 篇| 蘋果迷applefans ...
2 天前 - 威力之前寫的 iTunes 簡單自製iPhone 鈴聲不求人一直是蘋果迷裡最熱門的文章，也一直 ... 在用GarageBand 製作鈴聲之前，得先想辦法下載鈴聲，而Documents 6 這套軟體 ... Step 2. 開啟Documents 6 後點選畫面右下角的Safari 圖示，並在搜尋列上輸入想要 ... 按下左上角的【分享】圖示後，準備進行最後一個步驟。