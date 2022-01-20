想下載 YouTube 影片時，自己常用的下載工具突然掛掉了嗎？這時如果有備用下載工具就不怕啦，今天小編就來推薦你可以作為備用的 backupmp3 影片、音樂下載工具，只要貼上 YouTube 網址就可以輕鬆下載影片，此外也可以直接在 YouTube 網頁，把網址改為 backupmp3 來下載影音檔案，它的名字也不難記，就如同我提到的一樣 backup 備用影片下載工具，有需要的朋友可以收入口袋名單啦。目前我覺得最好記得 YouTube 影片下載還是 321 下載法，還不知道的朋友趕快去看一遍就記得啦。

進入 backupmp3 之後，直接將要下載的 YouTube 影片網址貼上就可以啦，下方選擇自己想下載的音樂、影片。

點擊按鈕後，下方就可以看到影片正在轉換中，轉換完畢後就會自動下載啦。





backupmp3 第二種下載方式，是將 YouTube 網址改為 backupmp3 按下 Enter 後送出。

一樣可以輕鬆下載影片，我個人是覺得第二種方式比較方便，看到想收藏的影片直接改網址就可以下載，這樣就不用開啟 backupmp3 下載器頁面，是比較方變得，不過還是以大家自己習慣的下載方式為主啦！連結放在下方，有需要的朋友趕快存起來吧。

傳送門：backupmp3

一輩子都記得 YouTube 如何下載系列複習：

一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援

一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享

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