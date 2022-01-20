backupmp3

想下載 YouTube 影片時，自己常用的下載工具突然掛掉了嗎？這時如果有備用下載工具就不怕啦，今天小編就來推薦你可以作為備用的 backupmp3 影片、音樂下載工具，只要貼上 YouTube 網址就可以輕鬆下載影片，此外也可以直接在 YouTube 網頁，把網址改為 backupmp3 來下載影音檔案，它的名字也不難記，就如同我提到的一樣 backup 備用影片下載工具，有需要的朋友可以收入口袋名單啦。目前我覺得最好記得 YouTube 影片下載還是 321 下載法，還不知道的朋友趕快去看一遍就記得啦。

backupmp3

進入 backupmp3 之後，直接將要下載的 YouTube 影片網址貼上就可以啦，下方選擇自己想下載的音樂、影片。

youtube 影片下載 app

點擊按鈕後，下方就可以看到影片正在轉換中，轉換完畢後就會自動下載啦。

YouTube 影片下載
Android 下載 YouTube 影片

backupmp3 第二種下載方式，是將 YouTube 網址改為 backupmp3 按下 Enter 後送出。

backupmp3

一樣可以輕鬆下載影片，我個人是覺得第二種方式比較方便，看到想收藏的影片直接改網址就可以下載，這樣就不用開啟 backupmp3 下載器頁面，是比較方變得，不過還是以大家自己習慣的下載方式為主啦！連結放在下方，有需要的朋友趕快存起來吧。

傳送門：backupmp3

一輩子都記得 YouTube 如何下載系列複習：

一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 ss，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 my，下載影片與 MP3 都可以，手機電腦都支援

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