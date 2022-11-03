免費影片背景音樂下載

剪輯影片要加入背景音樂時，YouTube 免費音樂庫已經用到重複到不能再重複了嗎？今天小編要跟大家分享一款線上音樂素材庫 Mixkit Music，它將音樂以類型、情境及標籤分類，能夠一鍵預覽播放，所有音樂素材全部免登入就可以下載，不論是個人、商業使用通通 OK！除了音樂素材外，其實 Mixkit 也有提供影像素材，你可以參考：Mixkit 可商業使用影片素材庫，全站高品質 CC0 授權影片等你來挖寶

免費影片背景音樂下載

進入 Mixkit Music 首頁後往下滑動，就可以看到許多音樂素材，介面相當乾淨簡潔。根據 MixKit 授權方式說明，所有的音樂素材都能夠用於個人、商業使用，不過上面也說明到，不能用於 CD、DVD、Video Games、電視或廣播等，詳細授權規範請參考 MixKit License

免費影片配樂

Mixkit Music 將音樂以類型、情境、標籤作為分類，大家可以快速符合自己影片風格的背景音樂。

可商用背景音樂

點擊分類後，下方會列出所有符合的音樂，不論是預覽播放、下載、音樂長度、音樂標籤等所有動作，全部都在這個頁面就可以完成，不需要在開啟其它頁面，使用起來非常直覺、方便。

免費音樂素材<span id=" />

按下下載之後，音樂素材就會以 MP3 的格式下載到電腦中囉，過程完全不需要任何登入、輸入 Email 等個人資訊，使用起來非常舒服的一個音樂素材庫，有在剪輯影片、有背景音樂需求的朋友，趕快收下這個好用的音樂素材庫吧！

傳送門：Mixkit Music

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