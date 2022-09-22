earth.fm 超過 500+ 的大自然白噪音網站，讓你在讀書或工作上更加專注！

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你也可以將網頁滑到最下方，點選「Recording Archive」開啟音效清單。

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在音效清單中，共有超過 500 種以上的大自然音效讓你挑選。

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點選音效下方的「READ MORE」就能看到該環境音的簡介，包括有地點、錄音者以及情境描述等。點擊右邊的黃色播放按鈕可立即收聽，點擊下方的「add to playlist」則可以將音效加入播放清單中。

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繼續往下滑的話，還能看到該環境音是從哪個地方錄音的喔！對於自己比較無法專心或想讓身心放鬆的朋友，趕緊點擊下方連結前往 earth.fm 網站，聆聽一場讓你專注又能放鬆心情的大自然音效吧！

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