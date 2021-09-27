想下載 YouTube 影片或音樂嗎？網路上這樣的工具已經多到不行，不過有時候真的要下載時可能會掛掉，因此能多知道幾個工具，有個備案也沒有不好，最近小編發現 y2meta 線上 YouTube 下載工具，支援 YouTube 影片、MP3 下載，只要貼上網址，或在 YouTube 網址加上 zz 就能夠立即下載，這個方法記下來，如果覺得 zz 不夠好記，那就用 YouTube 321 大法吧。

進入 y2meta 首頁後，直接把要下載的 YouTube 影片網址貼上來，按下開始即可進行下載。

接著 y2meta 會提供影片、MP3 下載選項，選擇好自己要下載的格式後按下右邊的「下載」按鈕。

之後再次按下「下載」就可以將 YouTube 影片、音樂下載到電腦中啦，完全免費而且不需要登入就可以輕鬆取得 YouTube 影音！

y2meta 還有另一個下載方式，就是在 YouTube 網址後方加上 zz 按下 enter 後，一樣可以下載影片，大家覺得哪種方法比較簡單呢？趕快去試試看吧。

傳送門：y2meta

一輩子都記得 YouTube 如何下載系列複習：

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