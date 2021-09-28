Switch 限制時間

買 Switch 給小朋友，擔心小孩自制力不足，越完越久講不聽怎麼辦？有沒有辦法在娛樂與管理小朋友之間取得平衡？其實 Switch 裡面有內建「遊玩時間限制」功能，不過設定藏的比較深，初次設定也比較複雜，可能沒有幾個人知道有這個功能，這邊小編就來跟大家分享，如何設定 Switch 遊玩時間限制，從最低 15 分鐘，一直到 2 小時的遊玩時間皆可設定，家裡有小朋友的爸媽們，趕快偷偷設定起來吧。

Switch 限制時間

首先打開 Switch 首頁，找到「設定」圖示。

Switch 限制時間

選擇 Parental Controls 設定。

switch 家長監控中文

然後就會看到上圖的畫面，拿起手機掃描畫面中的 QRCode。

Switch 限制時間

手機會進入 Nintendo 帳號登入畫面，登入後選擇你 Switch 登入的遊戲帳號，接著就會出現一個 6 位數字登錄編號。

switch 使用時間

回到 Switch 上，點擊「輸入登錄編號」。

switch 年齡設定

輸入完畢後按下「連動」。

switch 限制遊戲

這時候就能夠在手機上限制 Switch 遊戲時間啦，最小的單位為 15 分鐘，之後每往上加時間都是以 15 分鐘唯一個單位，如果未來覺得限制的遊戲時間太短，也可以直接在手機上調整。小朋友在遊玩時，遊戲限制時間快到了，遊戲畫面左上方會出現剩餘時間提醒。

此外我們也可以選擇將特定的游戲列入「白名單」，只有家長允許的遊戲小朋友才能開啟。也可以知道小朋友玩得最多的是什麼游戲，甚至能夠看到游戲時間有多久，還能閱讀每月玩得最多的游戲報告。小朋友每次都玩超過約定的時間嗎？趕快拿起手邊的 Switch 跟手機設定限制遊玩時間吧。

Switch Parental Control 可設定功能整理：

  • 確認玩過的軟體及時間
  • 設定每天的遊玩時間
  • 限制可使用的功能
  • 確認 Nintendo Switch Parental Controls 設定的密碼

https://accounts.nintendo.com/login?post_login_redirect_uri=https%3A%2F%2Faccounts.nintendo.com%2F

Switch 遊戲時間限制設定教學，保護兒童視力，避免沉迷遊戲 相關文章

訪客留言

Switch 遊戲時間限制設定教學，保護兒童視力，避免沉迷遊戲 參考資料

Parental Controls - 簡單生活Easylife
[教學] 如何Switch 限制兒童時間設定，時間一到強制停止避免打電動玩過頭. 2021.09.24. Facebook Line Plurk Twitter Pinterest Share. ✓. Thanks for sharing!
功能規格 | Nintendo Switch｜任天堂官方網站(台灣)
介紹Nintendo Switch 主機的各樣功能及主要規格。 任天堂官方網站(台灣)首頁 正面 背面 電源鍵 ... 避免從Joy-Con鬆脫，按下並上鎖上。拚出可解除鎖扣並取下Joy-Con 。 Joy-Con腕帶 尺寸 高101mm×闊14.6mm×厚13.9mm 重量 約18.7g 關閉 ...
[教學] 如何將 Steam 支援雲端存檔電玩 &amp; 遊戲紀錄進度同步備份設定？ - 簡單生活Easylife
2019/3/26 · [教學] 如何 Switch 限制兒童時間設定，時間一到強制停止避免打電動玩過頭 2021.09.24 Klook 優惠碼折扣券 2021 + 訂票教學懶人包@附客路心得評價、客服電話及常見問題 2021.09.22
擔心孩子在家「用歪」Android裝置太沉迷？6招Android監護管理 | T客邦 | LINE TODAY
為孩子設定手機使用時間上限，是避免小朋友沉迷於遊戲、觀看影片甚至上網過量的最佳方法。. Family Link 中擁有非常彈性的時間設定功能，並且透過兩種方式來管理子女的裝置使用時數。. 第一個是「每日上限」，直接排定孩子一週內，每天能夠操作手機的時間 ... ...
[教學] Windows 10 我的文件系統檔案位置路徑變更移動至 D 槽節省硬碟空間 - 簡單生活Easylife
2020/9/16 · [教學] 如何 Switch 限制兒童時間設定，時間一到強制停止避免打電動玩 過頭 2021.09.24 Klook 優惠碼折扣券 2021 + 訂票教學懶人包@附客路心得評價、客服電話及常見問題 2021.09.22 [金門。金城美食推薦] 良金牧場 (貞節牌坊店) 必吃鮮涮溫體牛肉 + 霜淇淋 ... ...
Mp3 Volumer - 輕鬆批次調整放大 MP3 音量軟體@免安裝中文版 | 搜放資源網
[教學] 如何 Switch 限制兒童時間設定，時間一到強制停止避免打電動玩過頭 Klook 優惠碼折扣券 2021 + 訂票教學懶人包@附客路心得評價、客服電話及常見問題 [金門。金城美食推薦] 良金牧場 (貞節牌坊店) 必吃鮮涮溫體牛肉 + 霜淇淋吃到飽 跳板俱樂部 ...
兒童開心、家長放心、淘米用心! 史上最健康好玩的網路兒童樂園—摩爾莊園
摩爾莊園(mole.61.com.tw)是專為7－14歲兒童、青少年設計的安全健康益智的虛擬互動社區，玩家化身可愛的小鼴鼠，成為這世界的主人，社區內融合虛擬形象小屋裝扮、互動遊戲、升級成長、寵物養成、職業任務、愛心成為一體，為兒童提供綜合互動娛樂平台。 ...
Nintendo Switch™ Parental Controls (家長或監護人設定的使用 ...
Nintendo Switch™ Parental Controls (家長或監護人設定的使用限制) ... 可從智慧型手機監測兒童遊玩情況和設定遊玩時的規限。 即使有「擔心遊玩時間過長」、「正在玩什麼樣 ...
[教學] 改善無線藍牙滑鼠與鍵盤裝置自動斷線或沒有反應問題 - 簡單生活Easylife
[教學] 如何 Switch 限制兒童時間設定，時間一到強制停止避免打電動玩 過頭 2021.09.24 Klook 優惠碼折扣券 2021 + 訂票教學懶人包@附客路心得評價、客服電話及常見問題 2021.09.22 [金門。金城美食推薦] 良金牧場 (貞節牌坊店) 必吃鮮涮溫體牛肉 + 霜淇淋吃 ... ...
WII 雷曼兔3畫面公開,好KUSO啊 - 簡單生活Easylife
心得:雷曼兔3這回比起2代又多了創新，光是多了WII FIT的功能，就能想像的到它有多麼地 ... [教學] 如何Switch 限制兒童時間設定，時間一到強制停止避免打電動玩過頭 ...