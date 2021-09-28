買 Switch 給小朋友，擔心小孩自制力不足，越完越久講不聽怎麼辦？有沒有辦法在娛樂與管理小朋友之間取得平衡？其實 Switch 裡面有內建「遊玩時間限制」功能，不過設定藏的比較深，初次設定也比較複雜，可能沒有幾個人知道有這個功能，這邊小編就來跟大家分享，如何設定 Switch 遊玩時間限制，從最低 15 分鐘，一直到 2 小時的遊玩時間皆可設定，家裡有小朋友的爸媽們，趕快偷偷設定起來吧。

首先打開 Switch 首頁，找到「設定」圖示。

選擇 Parental Controls 設定。

然後就會看到上圖的畫面，拿起手機掃描畫面中的 QRCode。

手機會進入 Nintendo 帳號登入畫面，登入後選擇你 Switch 登入的遊戲帳號，接著就會出現一個 6 位數字登錄編號。

回到 Switch 上，點擊「輸入登錄編號」。

輸入完畢後按下「連動」。

這時候就能夠在手機上限制 Switch 遊戲時間啦，最小的單位為 15 分鐘，之後每往上加時間都是以 15 分鐘唯一個單位，如果未來覺得限制的遊戲時間太短，也可以直接在手機上調整。小朋友在遊玩時，遊戲限制時間快到了，遊戲畫面左上方會出現剩餘時間提醒。

此外我們也可以選擇將特定的游戲列入「白名單」，只有家長允許的遊戲小朋友才能開啟。也可以知道小朋友玩得最多的是什麼游戲，甚至能夠看到游戲時間有多久，還能閱讀每月玩得最多的游戲報告。小朋友每次都玩超過約定的時間嗎？趕快拿起手邊的 Switch 跟手機設定限制遊玩時間吧。

Switch Parental Control 可設定功能整理：

