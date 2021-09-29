Excel Enter 快速鍵教學

每天都接觸 Excel，還是會覺得對於 Excel 瞭解不夠嗎？小編幫大家整理 Excel 常用的 Enter 相關快速鍵，一共有 7 個小技巧，一個看似簡單的 Enter 按鍵能發揮哪些功能呢？不論你是 Excel 菜雞還是 Excel 老油條，趕快來看看小編幫大家整理的 Excel 七個 Enter 職場實用技巧吧。之前我們也曾經分享過一個滿熱門的 Excel 工作表鍵盤切換教學，還不會的朋友趕快去學起來。


1. 比 Ctrl + V 更快的貼上

Excel 貼上

Ctrl+V 是你每次開啟 Excel 必用的快速鍵嗎？那這個方法你一定要學，複製好儲存格後，在你要貼上的欄位按下 Enter 就能夠取代 Ctrl + V 一個按鍵就能貼上內容。

2. 強制換行

Excel 換行

Excel 菜雞一定會遇到的問題：「Excel 怎麼換行？」其實很簡單，只要按下 ALT+Enter 就可以輕鬆在儲存格中換行。

3. 上移、下移儲存格

Excel 移動至上格

我們常常在 Excel 欄位中輸入好內容後，需要接續往下一格、上一格輸入時，可以直接用鍵盤選取儲存格嗎？往下的話只要按下 Enter 鍵就可以了，往上的話則是 Shift+Enter。這樣一來就不用再移動滑鼠也能移動儲存格囉。

4. 填充儲存格

Excel 儲存格填充

選取好要填充的範圍，輸入內容後，按下 Ctrl + Enter 就能夠將選取的範圍快速填充內容。

5. 定義名稱

Excel 定義名稱

有時候在打公式的時候，一大堆儲存格不好輸入，用定義名稱的方式就相對友善一些，我們選取好儲存格後，在左上方輸入定義名稱，這裡小編就用「鉛筆」命名，輸入完畢後按下 Enter 鍵。

Excel 定義名稱

這時候我們在輸入公式時，只要敲入我們定義的名稱，就可以輕鬆進行運算。

6. 將錯誤值顯示為 0

Excel 錯誤值改成0

其實這個技巧是上面第 4 個技巧（填充儲存格）的延伸運用，用公式進行運算時，難免會因為資料來源出現錯誤的運算結果，此時我們可以按下 Ctrl + G。

Excel 定義名稱

點擊「特殊...」。

Excel 定義名稱

找到「公式」>「錯誤值」。

Excel 定義名稱

此時錯誤的欄位就會被選取起來，這時候我們輸入 0 並按下 Ctrl ＋ Enter 錯誤的資料就會顯示為 0。

7. 陣列

Excel 陣列

陣列公式是一種公式，可以在陣列中的一或多個專案上執行多個計算，輸入完公式後按下 Ctrl+Shift+Enter 即可完成陣列設定。陣列公式可以返回多個結果或單一結果，可以使用陣列公式來執行複雜的工作，例如：

  • 快速建立範例資料集。
  • 計算儲存格範圍中包含的字元數。
  • 只加總符合特定條件的數位，例如範圍中的最低值，或落在上限和下限之間的數位。
  • 加總值範圍中每 N 個值。


Excel 陣列

例如：我們要計算每個銷售人員的雙門車和三門車總銷售額，儲存格 H20 中，輸入或複製並貼上=SUM (F10：F19*G10：G19) ，然後按 Ctrl+Shift+Enter，Excel 儲存格範圍 F10 到 G19 (相乘陣列中的值) 然後使用 SUM 函數將合計相加，結果是總銷售額為 $1,590,000，假設有 11,000 列資料，我們可以在單一儲存格中建立陣列公式，而不是將公式向下拖曳到 1,000 列，以加總部分或所有資料。

以上就是此次 Excel 關於 Enter 快速鍵的 7 個實用技巧，都學會了嗎？還不會的話打開 Excel 跟著一起操作一遍來加深印象吧。

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