你工作時，需要同時開啟多個 Excel 視窗嗎？只要牽扯到報表相關的業務，多少都會面臨到一次需要開好幾個 Excel 進行編輯或校對的情形，但編輯完畢後，要如何一次儲存所有的 Excel 檔案？當然要一個一個關掉按儲存也沒有不行，不過今天小編要來與大家分享更快個方法，趕快跟小編將這招學起來，以後就可以更快速的儲存多個 Excel 視窗囉。另一個 Excel 多視窗的應用教學：快速比對兩份工作表差異，10 秒鐘做完 10 分鐘工作也是網友熱門詢問的問題，還不會的新同學可以趕快學起來。

如果你經常開很多 Excel 編輯資料，對上面的畫面一定相當熟悉吧，編輯已經夠苦惱了，編輯完沒有儲存到的情形絕對不能發生。那究竟要如何一個不漏的，儲存所有 Excel 呢？答案是按住 Shift 後，再點其中一個視窗 X 按鈕。

這時就可以看到「全部儲存」視窗，點擊之後 Excel 就可以通通儲存，一個都不漏！

當然也有另一個方法，不過沒有前面提到的方法快，那就是在工具列上按下右鍵，選擇「關閉所有視窗」。

這時候就會跳出是否儲存檔案的提示，按下儲存就可以了，不過如果你開了 10 個檔案，你就要按十次...以此類推。所以第一個方法是最方便的，學起來了嗎？以後要一次儲存所有檔案，把這個 Shift 鍵按好按滿就可以囉！