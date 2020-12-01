Excel 兩個複雜的表格，如何快速找出不同之處？數據少的話用人工校對或許很快，但如果你的表格都是密密麻麻的數字，小編今天要跟你分享的方法，絕對能夠讓你事半功倍，不需要學會任何公式，如果你還在土法煉鋼的話，趕快來看看高手是怎麼解這題的，能夠在幾秒鐘內就找出兩份表格、報表、數據的不同之處，學會這一招就能用 10 秒鐘處理完 10 分鐘的事情，辦公效率 10 倍速教學立馬開始～如果的資料在 Word 上，本站之也分享過 Word 怎麼找出兩份文件的不同之處。

首先將要比較的表格範圍選擇起來，選擇「常用」>「條件是格式設定」>「新增規則」。

接著於第一個欄位選擇「使用公式來決定要格式化哪些儲存格」，接著在下方輸入 = 並點擊儲存格 A1。

接著再次輸入等於，點擊第二個要比較的工作表，然後同樣點擊儲存格 A1。

然後把所有 $ 符號通通移除，我們不需要，最後按下「格式」按鈕。

選擇「填滿」並找到要標示的顏色後按下確定。

最後按下確定就可以囉。

回到 Excel 就可以看到，有差異的地方沒有反紅，沒有變化的表格則是紅色，如果你的表格數據夠多，就能夠省下大把時間，如果你覺得太複雜，可以下載下方的 Excel 範本檔跟著練習一遍，就能夠更加深印象囉。

範例下載：Excel 表格差異比較練習範本.xlsx（GOOGLE下載）