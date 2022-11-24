如何快速從兩張圖片中，找出細微不同之處呢？交給這款 Diffchecker 線上對照文件與圖片差異工具就對啦！Diffchecker 是一款可藉由 AI 演算法，快速找出兩個相似文件或兩張圖片不同之處的免費線上工具，操作相當簡單，只要將要比對的兩個文件或圖片上傳，網站就會自動找出不同的地方，就連檔案大小、尺寸、解析度都能比對出來喔！那麼該怎麼操作呢？就讓我們往下看教學吧！更多不錯的比對工具，可參考這篇：Image Comparison 圖片比對工具！

Diffchecker 使用介紹

進到 Diffchecker 網站後，便可選擇上方文字、圖片、PDF、Excel、資料夾 5 個其中 1 個來進行比對。

小編就拿圖片來做示範，2 張圖片上傳後，便可透過上方的工具來查看 2 張圖片的不同之處。

若你用眼睛還找不到的話，可點選「Downloadable」選項，就樣圖片中就會出現用顏色標示出不一樣的地方了。

當然若你有相似的 2 個文字檔，也可以複製貼到網站中，點選下方「Find Difference」按鈕。

這樣網站就能快速幫你找出不一樣的地方囉！看完以上介紹是否覺得方便又實用呢？有需要的朋友，趕緊點擊下方連結將 Diffchecker 網站體驗收藏起來以備不時之需吧！

Diffchecker：https://www.diffchecker.com/