市面上的圖庫不夠聚焦,想要找「電影」畫面素材時,可以去哪邊找呢?最近有一個名為 Flim 的圖片素材庫,其實他是一個以 AI 技術為基礎的搜尋引擎,輸入關鍵字就能夠搜尋到超過 26 萬張電影畫面,透過 AI 技術的分析,能夠迅速從數十萬張圖片中,找到我們需要的電影場景,像是下雪場景、下雨、晴天、海邊、稻田、悲傷等,有需要電影畫面作為素材的朋友別錯過這個專為電影場景而生的搜尋工具。

進入 Flim 之後可以看到許多電影場景圖片,透過上方的「搜尋」可以輸入各式關鍵字找到素材,好比電影類型、電影年份、角色、畫面比例等...

例如小編想要找在海邊的電影場景,就輸入 Beach(目前只限定輸入英文,中文找不到),就可以看到被 Flim 判定所有畫面中,有海邊元素的電影場景圖片囉。

點擊自己想要找的圖片後,可以看到進一步資訊,像是構圖顏色、導演、電影年份、相關關鍵字等,點擊左下角 Full HD 按鈕就可以下載圖片囉。

若你想了解更多,可以按下圖片底部的 IMDB's Link 連結,來查看進階的電影資訊。

另外,也能夠點擊右下角 More Images From This Movie 查看此電影的其它圖片。

按下 Full HD 下載按鍵後,會另開新頁面,按下右鍵另存新檔就能夠下載電影圖片到電腦啦。

為登入的情況下,Flim 的搜尋次數是有限的,不過登入後(可用 Google 快速登入),就可以免費無限次數搜尋,連結放在下面,有需要的朋友請收下吧。

傳送門:Flim 電影畫面搜尋工具