Flim.ai

市面上的圖庫不夠聚焦，想要找「電影」畫面素材時，可以去哪邊找呢？最近有一個名為 Flim 的圖片素材庫，其實他是一個以 AI 技術為基礎的搜尋引擎，輸入關鍵字就能夠搜尋到超過 26 萬張電影畫面，透過 AI 技術的分析，能夠迅速從數十萬張圖片中，找到我們需要的電影場景，像是下雪場景、下雨、晴天、海邊、稻田、悲傷等，有需要電影畫面作為素材的朋友別錯過這個專為電影場景而生的搜尋工具。

Flim.ai

進入 Flim 之後可以看到許多電影場景圖片，透過上方的「搜尋」可以輸入各式關鍵字找到素材，好比電影類型、電影年份、角色、畫面比例等...

電影圖片

例如小編想要找在海邊的電影場景，就輸入 Beach（目前只限定輸入英文，中文找不到），就可以看到被 Flim 判定所有畫面中，有海邊元素的電影場景圖片囉。

電影圖片

點擊自己想要找的圖片後，可以看到進一步資訊，像是構圖顏色、導演、電影年份、相關關鍵字等，點擊左下角 Full HD 按鈕就可以下載圖片囉。

免費圖庫

若你想了解更多，可以按下圖片底部的 IMDB's Link 連結，來查看進階的電影資訊。

免費電影圖片下載

另外，也能夠點擊右下角 More  Images From This Movie 查看此電影的其它圖片。

免費可商用圖庫

按下 Full HD 下載按鍵後，會另開新頁面，按下右鍵另存新檔就能夠下載電影圖片到電腦啦。

Flim 電影畫面搜尋工具

為登入的情況下，Flim 的搜尋次數是有限的，不過登入後（可用 Google 快速登入），就可以免費無限次數搜尋，連結放在下面，有需要的朋友請收下吧。

傳送門：Flim 電影畫面搜尋工具

Flim 電影場景圖片下載，收藏超過 26 萬張，用 AI 技術精準比對你要找的情境 相關文章

訪客留言

Flim 電影場景圖片下載，收藏超過 26 萬張，用 AI 技術精準比對你要找的情境 參考資料

Microsoft Flight 微軟模擬飛行下載，免費平民化最新版
我沒辦法和專業模擬飛行遊戲玩家談硬派的「微軟模擬飛行遊戲（Microsoft Flight Simulator）」系列，這款歷經30年歷史的飛行遊戲，以超高擬真度（也代表高難度）讓真正喜愛天際飛行的玩家，體驗到駕駛飛機翱翔世界各地的感動，前版「模擬飛行X（10.0）」雖然推出於 ...
AI人工智慧時代，你可以善用的AI行銷工具
AI人工智慧的話題，伴隨著機器學習的能力增強不斷炒熱，AI應用在各個行業層面越來越廣泛，數位行銷和電商當然早就是AI密集使用的行業，你的搜尋引擎優化SEO背後就是機器運用演算法推送最優結果，還有FB或Amazon廣告的投放也是AI在背後不斷學習優化。 ...
46 個免費圖庫網站總彙整 - 免費資源網路社群
46個免費圖庫網站總彙整 15個免費下載高解析度圖片最佳圖庫 下載高畫質相片素材的13個免費圖庫資源精選 12個你應該知道的中英文假字、文章產生器 20個免費下載創用 CC 授權音樂的網站彙整 40個設計師必備免費資源超推懶人包 Google 商家被留負評該檢舉 ...
免費圖庫– 免費資源網路社群
尋找可免費下載、合法使用的圖片圖庫，這裡收錄許多線上圖庫網站，有一部分 ... Wunderstock 千萬張CC 授權相片免費下載，內建人工智慧搜尋圖片編輯器 ... 難找到適合的圖片，後來有一些導入AI 和演算法技術，直接從結果頁面把品質較差或圖庫感 ... Tool」由使用者上傳相片，交給機器幫你判斷這張相片究竟夠不夠吸引人。
Flim 電影截圖 AI 搜尋圖庫，用場景關鍵字秒找 26 萬張電影圖片素材
今天要分享的一個有趣的工具：「 Flim 」，就是一個電影截圖的搜尋引擎，除了他目前收藏了超過 26 萬張電影圖片的圖庫外，最有意思的一點是，他利用 AI 分析的技術，讓我們可以輸入各種物體、場景、表情的關鍵字，找到各種電影中的相應截圖。 ...
Google 「真」圖片搜尋，讓照片自己會說話的10種可行方法
我想應該大家都知道Google這兩天推出了「以圖搜尋」功能，在Google圖片搜尋裡允許用戶直接拖曳、轉貼、上傳圖片來「以圖找圖」、「以圖找內容」，幫你搜尋出圖片背後的真相？故事？來源？ 「以圖找圖」並非首見，之前我有介紹過一個相關網站服務「GazoPa 尋找類似 ...
壽險業AI革新 掌紋數據就能規劃保險！ | ETtoday保險新聞 | ETtoday新聞雲
台灣人壽運用AI技術設置「AI解盲」，掌紋數據能幫民眾規劃保險。（圖／取自免費圖庫Pixabay） 記者陳依旻／台北報導 壽險業持續數位轉型，結合AI ...
客戶支援 - 搜尋知識庫 | 訊連科技
如何透過訊連科技 PowerDVD 20 或 PowerPlayer 365 將媒體 (例如電影、影片) 上傳到訊連雲儲存空間，並在網路上分享？ 2020 年 4 月起發行的新版 PowerDVD 不再支援 3D 媒體播放功能。
三億免費圖庫素材下載Visualhunt 設計與簡報必收藏 - 電腦玩物
Visual Hunt 」在三億多張照片中，也挑選了一萬五千多張的免授權、自由下載使用的 ... 在搜尋時，除了可以過濾是否支援商業使用外，「 Visual Hunt 」也能用顏色 ... 唯一要注意的就是，「 Visual Hunt 」的三億多張免費圖片有不同授權方式， ... 長時間錄音」，是一個可以幫影片「自動產生中文字幕」的工具，透過語音辨識，&nbsp;...
會自己更新的設計師免費雲端資源筆記- 李介介的介入影像
2015年11月18日 — 上面這一份線上表單是介介收錄的一些網路資源，你可以直接在上面滾動 ... 後可以下載成向量的SVG檔，這種特殊的圖像風格很適合做電影海報或書籍封面使用。 4 ... 幫你搜尋Instagram 使用者，並且可以將他們的相片或影片快速下載到 ... 將網路上常見的免費插圖素材整合再一起，可透過篩選的方式找到想要的&nbsp;...