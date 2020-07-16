你需要吸引人的圖像素材嗎？今天要與大家分享一款 3D 立體手勢素材圖庫 HANDZ，圖庫中總共收錄了 12 種手勢及 9 種不同的膚色共有超過 320 總組合，比起其它插圖 HANDZ 所提供的 3D 手勢素材，更能夠吸引大家的注意力，最重要的是還提供了 .blend 原始檔，不滿意手的姿勢、顏色、動作還能夠自己修改，所有圖示採用 CC0 授權可免費商業使用，如果你也需要手部相關的插圖素材，又沒辦法自己設計的話，趕快將這一整包的手勢素材收藏起來囉。 更多插圖你也可以參考：Glaze 免費插圖素材下載，設計師口袋名單圖庫

進入 HANDZ 首頁就可以看到許多手勢素材，素材包裡面共有 12 種手勢、9 種膚色，可自訂顏色、姿勢等細節，素材包大小總共有 228 MB，裡面提供所有手勢的 PNG 檔可以下載。

此外 HANDZ 還提供了 .blend 原始檔，可以讓大家調整手部關節，進而得到符合自己需求的手部姿勢。

在 HANDZ 網站中點擊 Get the library 即可下載，價格的地方輸入 0 元就可以囉，當然如果你想要支持創作者，也可以依自己能力輸入金額。最後填寫 Email 就會進入 Dropbox 儲存空間頁面，點擊右上角就可以直接下載囉。

壓縮檔中共有 9 種膚色，以不同資料夾作為區分。

點擊進去之後，就可以使用現成的 3D 手勢插圖囉。下面是 HANDZ 所有手勢的打包載點，有需要的大家可以點擊下載收藏到自己的素材庫中囉 ~

HANDZ 手勢插圖下載：https://gumroad.com/l/sGvBh