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出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 海事, glaze, 雨淞；冰暴；冰包衣. 學術名詞 礦物學名詞, glaze, 釉. 學術名詞 材料科學名詞-陶瓷材料, glaze, 釉. 學術名詞
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glaze - Yahoo奇摩字典搜尋結果
及物動詞; 1. 給……裝玻璃；用玻璃覆蓋. I know how to glaze a window. 我知道怎麼給窗裝玻璃。 2. 給……上釉；給……上光；給（食物）表面澆糖汁. They found&nbsp;...
GLAZE在劍橋英語詞典中的解釋及翻譯
glaze的意思、解釋及翻譯：1. to make a surface shiny by putting a liquid substance onto it and leaving it or heating it until…。了解更多。 ... In plan, the type is fine-tuned and the doubleloaded corridor accesses glazed office units to the ...
glaze漢語(繁體)翻譯：劍橋詞典
glaze翻譯：發光的, 給…上釉；給…上光；使光滑，使光亮, 無聊的, （眼神）變呆滯，發呆, 玻璃, 給（窗戶）裝玻璃, 釉，釉料；（用來使食物有光澤的）漿，汁。了解更多。
Glaze Teriyaki
Fresh, natural teriyaki that strikes the perfect balance between sweet and savory. Bringing Seattle-style teriyaki to the world, one restaurant at a time. ... Inspired by the culinary scene of the Pacific Northwest, Glaze is a national restauran ...