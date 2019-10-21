你做簡報、投影片的時候，都去哪裡找圖片素材呢？今天要跟大家分享這個免費插圖圖庫「Glaze」有豐富的插圖素材，有別於其它照片的素材圖庫，插圖能夠點綴投影片卻不會喧賓奪主，Glaze 圖片的分類相當豐富，像是旅遊、購物、人物等分類，擁有一致的插圖風格、高品質，如此實用的免費插圖，有需要的朋友可別錯過啦，趕快收下這個插圖圖庫吧。更多插圖，你也可以參考：unDraw 高品質插圖向量圖庫，超過百款 PNG、SVG 免費商業使用

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△ 點擊 Browse 之後，在左上方的下拉選單中，可以看到所有插圖分類，像是背景、旅遊、人物、團隊合作；動物等所有的插圖分類都可以在這邊找到。

△ 點擊任意一張插圖進入之後，就可以看到插圖資訊，在右邊區域可以看到 0 元的部分是免費下載，但是尺寸會比較小一些，插圖輸出格式以 png 為主。如果你需要比較大尺寸的插圖，就必須付費囉，付費的話還可以另外取得 AI 檔案。

△ 免費下載前必須登入會員，直接點擊下方以 Google 快速登入就可以啦，如果你只是要做簡報，增添一些點綴的氣氛，小尺寸的插圖就很夠用，但根據授權說明，使用時記得要附上插圖來源出處喔！下面幫大家準備好連結了，立馬點過去挖寶吧。

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