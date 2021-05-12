想到法國參觀羅浮宮中的收藏品，卻因疫情沒辦法出國怎麼辦？沒關西！最近法國羅浮宮官網有開放一個全新的 Louvre 線上歷史文物收藏網，在 Louvre 網站中共有 48 萬件收藏藝術作品，讓你不用出國就能在家欣賞羅浮宮的這些豐富收藏品，此外 Louvre 網站還有提供線上互動地圖功能，讓你可以選擇樓層，觀看該區域所有展覽品與實際館內圖片，且館內所有藝術品照片都可免費下載做個人或教育用途，但千萬不能做商業使用喔！你也可以參考這篇：芝加哥美術館商用圖庫！

Louvre 網站使用說明

當我們進到 Louvre 網站後，完全不用註冊，直接就能在網站首頁中輸入英文關鍵字來搜尋文物和藝術品圖片。

在 Louvre 網站中除了可以透過搜尋關鍵字找到你喜歡的藝術品、歷史文物片外，網站首頁下方也有羅浮宮精選、肖像藝術、珠寶、紡織、家具等主題圖片分類讓你瀏覽。

另外，首頁最下方有提供線上羅浮宮互動地圖功能。

在羅浮宮互動地圖頁面中，你可以點選左側的「0、1、2」來切換羅浮宮樓層，每個樓層都有各自代表的顏色，點選樓層其中一處，地圖右側就會顯示該區域的現場照片，以及展出的展覽作品照片。

接著你可以點進一個你有興趣的展覽品頁面後，你會看到該物品的名稱、年代、發現地點、展示位置和介紹等詳細資料，下方會有該物品的不同角度圖片，想下載圖片的話，可點擊頁面中的下載按鈕。





下載時可選擇單張或一次下載所有圖片，接著勾選接受條款和條件選項後，按下「CONFIRM」就能儲存到電腦中了，不過大家要注意所有下載的圖片僅限個人或教育用途，千萬不能拿來做商業使用喔！若你是從事歷史教育工作的朋友，這個 Louvre 網站可提供你不少免費照片與歷史資源，請多多善用吧！

Louvre 網站：https://collections.louvre.fr/en/

以下是小編覺得不錯的 5 張文物藝術品給大家參考看看：

△ 蒙娜麗莎：https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010062370

△ 羅馬廣場：https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010054649





△ 大宮女：https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010065566

△ 迦拿的婚禮：https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010064382

△ 母獅：https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010061755

