有時候剪輯影片會需要一些片段來增添效果或是補充說明畫面，這些影片片段那裡來呢？今天要跟大家分享 Gifing 免費影片素材庫，提供大量 MP4、GIF 影像素材，還可以選擇直幅、橫幅或是正方形，每個影像授權方式不同，部分可免費商業使用，部分則是免費個人使用，常剪輯影片的朋友，這個影像素材庫就先收下吧！你也可以參考：Videvo 影片素材免費下載，上千部授權的高畫質影片和動畫

進入 Gifing 首頁之後，可以先按右上方的 Sign Up 註冊一個帳號，因為沒註冊沒辦法下載。

可以用 FB 快速登入，或用 Email 快速註冊一個帳號。

登入帳號之後，回到首頁就可以開始尋找自己要下載的影片素材囉，目前 Gifing 並沒有提供搜尋功能，不過在首頁橫幅處，有規劃分類可以尋找不同類型的影片。

預覽縮圖的左上方都會標示影像格式為影片或是 GIF，找到自己想要的素材之後，還可以選擇要直式、方形還是橫式影片，按下下方的 Free Download 後就可以直接下載囉。

每個影像的授權都不盡相同，有些可以商業使用，也些不行。不過都一樣的就是免費帳戶每天只能下載 3 個影像素材，若超過下載上限只能選擇隔日下載或付費囉！有需要的人趕緊收下吧。

Gifing：https://gifing.com/