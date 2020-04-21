開箱米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

關於米家的螺絲刀系列我曾經開箱過米家 wiha 精修螺絲工具套裝米家電動螺絲刀開箱，坦白說螺絲起子我已經夠多了，不過我還是入手了米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子，坦白說我覺得這款工具還是有一定的方便性，說實在精修螺絲工具套裝那組雖然起子頭很足夠，不過我好像用的次數不多，因為就是多了個盒子。米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子就是一體成形的螺絲起子設計，起子頭雖然不多，不過就藏在上方隱藏式彈倉之中，方便程度很加分，三檔棘輪的設計，扭矩值達 15 N.M。

開箱米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

看盒裝就可以很明白使用方式，上方有隱藏式彈倉，包含八枚 S2 高硬度高品質的起子頭，硬度高達 60HRC 還有防鏽處理。

開箱米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

開箱後配件很簡單，就是起子和延長桿。

開箱米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

起子在造型上為八棱造型，會有比較舒適的握持方式，外層有軟膠 TPE，握起來的舒適度的確不錯。

開箱米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

三檔棘輪對使用者來說是很棒的設計，在鎖螺絲、拆卸螺絲都可以更加省力！

開箱米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

延長桿的長度為 105mm，方便大家狹小的空間使用，不過前方的銜接頭大了一點這是無法避免的，若是遇到那種又小又深的可能就無法應付了！

開箱米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

起子握把兩側有可以按壓的地方，壓下去之後就可以開啟隱藏式彈倉。

開箱米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

雖然只有八枚起子頭的收納，不過包含有常用的起子頭，至少我是喜歡它就是單一一把起子的造型，隨手程度還是非常好的。

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八枚起子頭包含有 SL4.5、SL6.5、PH1、PH2、PH3、H4、H5 與 H6。

開箱米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

安裝使用的樣子，這個應該就不用多說了吧^^。

開箱米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

若是不裝延長桿好像怪怪的 XD，反而延長桿要分開收納，那就有找不到的風險，所以我是建議就讓延長桿和起子一直組合在一起唷！

官方資訊：https://buy.mi.com/tw/item/3200800008

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