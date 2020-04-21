關於米家的螺絲刀系列我曾經開箱過米家 wiha 精修螺絲工具套裝與米家電動螺絲刀開箱，坦白說螺絲起子我已經夠多了，不過我還是入手了米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子，坦白說我覺得這款工具還是有一定的方便性，說實在精修螺絲工具套裝那組雖然起子頭很足夠，不過我好像用的次數不多，因為就是多了個盒子。米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子就是一體成形的螺絲起子設計，起子頭雖然不多，不過就藏在上方隱藏式彈倉之中，方便程度很加分，三檔棘輪的設計，扭矩值達 15 N.M。

看盒裝就可以很明白使用方式，上方有隱藏式彈倉，包含八枚 S2 高硬度高品質的起子頭，硬度高達 60HRC 還有防鏽處理。

開箱後配件很簡單，就是起子和延長桿。

起子在造型上為八棱造型，會有比較舒適的握持方式，外層有軟膠 TPE，握起來的舒適度的確不錯。

三檔棘輪對使用者來說是很棒的設計，在鎖螺絲、拆卸螺絲都可以更加省力！

延長桿的長度為 105mm，方便大家狹小的空間使用，不過前方的銜接頭大了一點這是無法避免的，若是遇到那種又小又深的可能就無法應付了！

起子握把兩側有可以按壓的地方，壓下去之後就可以開啟隱藏式彈倉。

雖然只有八枚起子頭的收納，不過包含有常用的起子頭，至少我是喜歡它就是單一一把起子的造型，隨手程度還是非常好的。

八枚起子頭包含有 SL4.5、SL6.5、PH1、PH2、PH3、H4、H5 與 H6。

安裝使用的樣子，這個應該就不用多說了吧^^。

若是不裝延長桿好像怪怪的 XD，反而延長桿要分開收納，那就有找不到的風險，所以我是建議就讓延長桿和起子一直組合在一起唷！

官方資訊：https://buy.mi.com/tw/item/3200800008