米家電動螺絲刀開箱，5N.m 大扭矩與 2000mAh 大容量電池

2019-08-28 09:11:03 哇哇

米家電動螺絲刀開箱

螺絲刀是我日常的必備工具，不是因為常常需要施工或是什麼的，因為小孩的玩具太多，很多裝電池的玩具都有鎖螺絲，才能避免小孩直接取用到電池。當然也會偶爾組裝一些東西，有時候組櫃子之類的有手動螺絲就會很費力，一直都想擁有電動款的，小米這次推出了米家電動螺絲刀，讓我豪不猶豫就下手了！米家電動螺絲刀有 12 枚 S2 鋼批頭、5N.m 大扭矩與 2000mAh 大容量電池，還有附上完整的收納包，我個人覺得挺不錯的，而且價格還上還不到台幣 1000 元，若之後會在台灣上市的話，我想應該也會是熱門商品吧！

米家電動螺絲刀開箱

米家電動螺絲刀有一個完整的收納包，不過很可惜少了一條提繩，不然我想會更方便一點。

米家電動螺絲刀開箱

開箱內容物包含主角米家電動螺絲刀，還有一盒螺絲頭，還有一條 USB Type-C 的傳輸線。

米家電動螺絲刀開箱

螺絲頭友還有專屬的收納盒，這樣的收納我覺得算是貼心的。

米家電動螺絲刀開箱

收納盒打開也相當的有質感，一共有 12 款不同的鋼批頭，還有一根 60mm 延長桿。

米家電動螺絲刀開箱

規格如下：

  • 批頭型號：C6.3*25mm
  • 十字：PH1／PH2／PH3
  • 一字：SL4／SL6
  • 六角：H3／H4／H5
  • 梅花：T15／T20／T25
  • 米字：P22
  • 延長桿長度：60mm

米家電動螺絲刀開箱

米家電動螺絲刀整體大小適中，而且造型上簡單又好看，內建 2000mAh 的電池所以拿起來還算有點份量，整體是金屬質感非常的不錯。

米家電動螺絲刀開箱

後端上方有 L、R 的標示，就代表電動螺絲按下去時轉動的方向，若是在中間的則是不轉動，不過按下去也會有燈光照明。

米家電動螺絲刀開箱

後方旋鈕有紋路設計，因此在轉動上方非常順手，單一手指頭就能夠推動。

米家電動螺絲刀開箱

前端就是六角的凹槽，選定要使用的鋼批頭插入之後就可以使用。

米家電動螺絲刀開箱

扣板機就可以觸發電動螺絲刀，基本的使用就真的很簡單，通電時前方也會亮起燈光，若是在比較昏暗的環境使用，這也算是很棒的附加功能。

米家電動螺絲刀開箱

握把底部為 USB Type-C 的充電孔插槽，內建 2000mAh 大容量電池，我看依照我使用的頻率來說，可能要很久才需要充一次電唷！

米家電動螺絲刀開箱

60mm 的延長桿，若是螺絲在比較深處的地方，延長桿會相當實用的。

米家電動螺絲刀開箱

實際測試了一下，電動得非常有感覺，而且能感受到是有扭力的，因此手需要好好的扶穩再開始使用！

米家電動螺絲刀開箱

也因為具備有一定的力道，很多螺絲頭若是剛性不夠，可能就會有滑牙、崩牙的狀況產生，因此使用上還是別過度用力，不然用壞螺絲頭還頗麻煩的唷！

米家電動螺絲刀開箱

夜間燈光照明亮度其實沒有到很亮，不過我想還是足夠的，在昏暗的地方還是足以使用。整體來說，我自己覺得米家電動螺絲刀是頗不錯的產品，雖然目前用到機會還不是很多，但是整題的質感與方便性讓我感到滿意，在這裡先推薦給大家囉！

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