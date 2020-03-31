2020 小米米粉節

一年一度的小米米粉節來囉，活動時間從 4/1 開始到 4/12 日止，小米台灣推出 11 款熱門新品、11 個產品優惠，大家可以好好期待一下新品，包含「小米液晶手寫板」、「米家掃拖機器人」、「小米藍牙耳機 Air 2」等，優惠搶先在 4/1 開跑，新品的話則是從 4/7 起可以開買，下面幫大家作好整理啦請看 ~

2020 小米米粉節

新品的部分上市日期主要有兩個，分別是 4/7 與 4/9 號，想要購買的話，下面有每個商品開賣日與售價，直接參考即可：

新品１：米家掃拖機器人

米家掃拖機器人

米家掃拖機器人 1C 於2019年底發表，隨即被封為「掃拖機器人的CP值王者之一」，銷售持續增溫、好評不斷。2020小米米粉節期間，小米特別推出掃拖旗艦「米家掃拖機器人」，採用新一代LDS雷射導航，以高達12組感應器，結合多級標定靶位與分段擬合演算法，使測距範圍達8m，掃描頻率達6 x 360°/秒與 2016 次/秒的取樣率，進行周遭環境的偵測，即時建構清掃範圍的地圖，讓繪圖的精度更高、量程更遠。米家掃拖機器人搭載四核心Cortex - A7處理器與雙核mali400圖形處理器，發揮強大的運算性能，讓資料能快速採集並處理，配合SLAM演算法，讓構建地圖更快速，實現清掃的高效率。

米家掃拖機器人更升級支援三種掃拖模式，提供「掃拖」、「單掃」及「單拖」讓用戶自行選擇。掃地時，米家掃拖機器人配備日本無刷電機，擁有2100Pa大吸力，走過即一塵不染；而拖地方面，米家掃拖機器人採全新模擬人工清潔的Y字型拖地路徑，左右雙向來回反覆擦拭，結合智慧電控水箱的三檔水量選擇，精準控制出水量，在進行清掃的同時即時感應出水狀態，以因應不同材質的地板均勻給水，呵護各式居家裝潢風格。

售價

新台幣$8,995元

開賣日期

4 月 7 日起在小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、全國電子與燦坤 3C 正式開賣；米家掃拖機器人周邊配件將於今年第二季上市

尺寸/淨重

350 x 350 x 94.5mm / 3.6kg

無線連接

Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHZ

輸入規格

20V ⎓ 1.2A

額定功率

33W

電池容量

3200mAh

產品淨重

3.6kg

充電座尺寸

152 x 74.6 x 99.5mm

充電座額定輸出電流

1.2A

充電座額定輸出電壓

20V

包裝清單

主機、塵盒（單掃模式使用）、清潔刷、滾刷、說明書

配件盒：包含二合一水箱（掃拖模式、掃地模式均可使用）、邊刷x2、充電座、變壓器、拖布支架、全濕拖布、半濕拖布

※單拖模式需搭配的大水箱（550ml）需另外添購，預計於2020年第二季開賣

新品２：米兔兒童聲波電動牙刷

米兔兒童聲波電動牙刷

小米台灣全新推出米兔兒童聲波電動牙刷，讓兒童能在遊戲中找到潔牙的樂趣，培養正確刷牙的習慣。米兔兒童聲波電動牙刷開機即自帶音樂，搭配米家專屬APP，可開啟動畫教學潔齒模式，跟著動畫生動演繹刷牙每一步驟，讓小朋友能邊看影片邊學習，同時培養正確刷牙姿勢。兒童還能與米兔互動，透過早晚刷牙餵食，增加與米兔的親密度，以領取獎章、解鎖更多音樂與水果等獎勵；另外更配有8款刷柄面板貼紙與11款卡通貼紙，孩子可隨心幫牙刷DIY做造型。

透過連結米家APP，可記錄下兒童潔牙狀況，家長能掌握兒童的刷牙姿勢、角度以及範圍，更能了解刷牙過程中過壓的次數、記錄時長、覆蓋率、均勻率等更詳細的數據，讓米兔成為兒童的專屬口腔管家，爸爸媽媽更放心。即使家長不在兒童身旁，米兔兒童聲波電動牙刷也設有2分鐘定時，30秒換位提醒，孩子也能獨立完成，同時提供清潔模式、輕柔模式、呵護模式三種模式，可依不同年齡需求選擇適合兒童的清潔模式；其中清潔模式適用於動力充沛、8歲以上換牙期後的學齡兒童、輕柔模式適用於5-8歲換牙期兒童使用；呵護模式適用於3-5歲或初次使用電動牙刷的兒童。

米兔兒童聲波電動牙刷採用美國杜邦柔軟刷毛，約80%刷毛經磨毛處理，刷頭由食品接觸級安全軟膠多方位包覆，能減少牙刷使用過程中碰撞口腔引起的不適，溫柔不傷牙，且手柄自帶過壓保護機制，能辨識兒童刷牙力度，當刷牙力度過大時，牙刷自動降低震動頻率並亮燈提醒，直到刷牙力度回復正常。米兔兒童電動牙刷搭載高效磁懸浮聲波馬達，能穩定帶動水流沖刷牙齒細縫及無法觸及的口腔盲區，更高效、全面地幫兒童預防蛀牙，同時全機身為IPX7級防水，可放心清洗。

售價

新台幣$995元

開賣日期

4月7日起在小米商城mi.com與小米實體門市限量預購；於4月下旬起，在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣

手柄顏色

藍色

手柄尺寸

31.2mm x 28.3mm x 147.3mm

産品尺寸

155.1 X 61.6 x 63.3mm

額定電壓

3.7V

額定功率

2W

防水等級

IPX7

手柄淨重

101g

充電方式

感應式充電

充電時間

約16小時

續航時間

60分鐘

充電座尺寸

16.9mm x 49mm x 26.4mm

充電座淨重

45g

規格

無線充電 （有充電禁用功能）/ 輸入USB DC5V/充電座待機功率小於 0.5W

刷頭尺寸

21mm x 19.9mm x 68mm

刷毛材質

進口杜邦刷毛

刷頭淨重

5.3g

適用人群

適合3歲以上兒童日常牙齒清潔

新品３：米家電動刮鬍刀 S500

小米台灣推出全新米家電動刮鬍刀 S500，擁有3刀頭360度浮動貼面設計，可靈活應對面部輪廓與鬍鬚方向，同時採用舒適的IFT懸掛浮動減壓，用戶按壓刀頭時緩衝面部壓力，剃鬍順滑舒適，機身搭載日本MABUCHI MOTOR 260馬達，扭力大、轉數高，並提供兩種檔位，標準檔適合鬍鬚密度一般的用戶，加速檔則可滿足鬍鬚濃密用戶的淨鬚需求。

米家電動刮鬍刀 S500較前代新增LED數位顯示螢幕，即時顯示剩餘電量、充電提醒、旅行鎖及鬍渣清理提醒燈號等四大功能，且擁有IPX7級全身防水，可直接整機沖洗，機身、刀頭更可輕鬆分離拆卸，清潔無憂又方便。充滿電可續航60分鐘，1次充電，可用2個月；充電方式升級採用USB-C接口，當電量不足無法開機時，可一邊充電一邊使用，對於出差、旅行更輕鬆便利。

售價

新台幣$995元

開賣日期

4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣；米家電動剃須刀替換刀頭將於今年第二季上市

産品尺寸

155.1 X 61.6 x 63.3mm

額定輸入

5V-1A

額定功率

3W

包裝尺寸

186.2 X 105.5 X 75.1mm

防水等級

IPX7

充電方式

USB-C 充電

充電時間

充滿電需1.5小時

續航時間

60分鐘

產品毛重

345g

新品４：小米液晶手寫板
 小米液晶手寫板

開箱文請看：【開箱】小米米家液晶小黑板，畫圖記事都很方便！

售價

新台幣$495元

開賣日期

4月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館與燦坤3C正式開賣

産品尺寸

318 x 225 x 7mm

液晶尺寸

13.5 吋

產品淨重

0.345kg （含鈕扣電池乙顆）

電池

鈕扣電池（CR2025）

主要材質

ABS， 聚合物固態液晶顯示軟膜

新品５：小米無線雙模滑鼠 靜音版

小米無線雙模滑鼠 靜音版使用藍牙+2.4GHz雙模連接，擺脫線纜的束縛使你的桌面更加整潔，同時支援2.4GHz無線接收器與藍牙雙模式，只需按下滑鼠正面的模式切換鍵就可以在兩台電腦間自由切換，無線辦公更自由。另外，按鍵採靜音設計，將滑鼠按鍵（左鍵、右鍵、滾輪）聲音控制在40分貝以下，從此告別高分貝的“噠噠噠”按鍵聲，即使在家工作，也不會打擾到家人休息。

售價

新台幣$365元

開賣日期

4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市與燦坤3C正式開賣

主要材質

ABS，PC

工作溫度

0°C~40°C

工作距離

<8m

無線連接

低功耗藍牙4.2、RF2.4GHz

輸入規格

3V-10mA

新品６：米家直流變頻電風扇 1X

米家直流變頻電風扇 1X

相較於上一代，米家直流變頻電風扇 1X 高度更高、重量更輕、噪音值更低，但售價卻更親民，不僅高度提升至950mm，重量僅2.8公斤，而送風幅度也從120度增加至140度，讓送風更全面均勻。

米家直流變頻電風扇 1X 定製的7片大面積翼型剖面扇葉，可以均勻密集地切割氣流，同時採用模擬自然風的無規律變化送風，感受更貼近春日的徐徐微風。相較傳統電風扇吹出來的直流風，長時間對著人吹容易不適，米家直流變頻電風扇 1X擁有柔和、幅面廣、善變化的自然風特點，不會讓人體熱量和濕度一直處在高速流失狀態， 且最低工作聲音26.6dB (A)，晚上就算開風扇一整晚，也能夠安睡到天亮。

售價

新台幣$1,795元

開賣日期

4月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣

產品尺寸

950×343×330mm

產品淨重

2.8kg

電源線長

1.6m

風量

23.1m³/min

最低噪聲

26.6Db (A)

額定頻率

50/60Hz

額定電壓

100-240V~

額定功率

15W

無線連接

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

新品７：米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子

榮獲“設計界奧斯卡”德國 iF 工業設計大獎的米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子，一發表即吸引眾人目光。米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子為米家二度攜手80年手動工具專家—德國wiha的逸品，採用 wiha 專利設計及獨特的生產工藝，為家用工具升級全新體驗。以按壓彈出式隱藏彈倉，巧妙收納8枚S2高硬度 whia 起子頭，節省空間的同時更能減少丟失風險，起子頭硬度高達60HRC，雙層防銹處理，能兼顧大部分家居使用場景。

米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子內建3檔棘輪調節，可單向持續轉動，亦可固定不旋轉，扭矩值達15 N.m，操作更加省力高效；握把採人體工程學8棱造型，八面形截面貼合拇食兩指與虎口形成的受力面，軟硬塑膠一體化射出成型，讓工具更大限度貼合人手，更有利於力量傳遞，另附加105mm延長桿，在狹窄空間也能輕鬆操作，使用範圍與情境更多，實用度近乎滿分。

售價

新台幣$545元

開賣日期

4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣

產品顏色

黑色

起子淨重

約160g

起子尺寸

135 × 38 × 38mm

延長桿尺寸

105 × 10 × 10mm

起子頭材質

進口S2鋼材

起子頭型號

SL4.5 、SL6.5、PH1、PH2、PH3、H4、H5、H6

新品８：米家 LED 智慧燈泡 Lite 彩光版

米家LED智慧燈泡Lite彩光版採用高整合彩光燈珠，光學方案優化升級，1600萬色燈光均勻更出色、彩光更絢麗。在流光模式下，絢麗多彩燈光能持續地變換；在日光模式下，米家 LED 智慧燈泡 Lite 彩光版可自由調節光暗冷暖。

米家LED智慧燈泡Lite內建Wi-Fi模組，可直接透過Wi-Fi 連接到米家App，無需搭配網關，即可自由調節彩光、流光與日光模式，提供定時開關、延時關燈等貼心設定。而透過連接網關，更可以連動其他米家智慧裝置，如與米家門窗感應器連動，推門燈光就會自動亮起，或與米家人體感應器連動，有人經過時燈光自動照明，實現智慧家庭的多數場景。同時，支援Google Assistant語音控制，可控制開關、切換色彩、調節色溫亮度與開啟智慧場景，一句話就能打造理想光線。

售價

新台幣$395元

開賣日期

4月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣

光通量

950lm

產品色溫

1700–6500K

產品接口

E​​27

額定輸入

110 V~ 60 Hz 0.13 A

額定輸入:

9 W

產品尺寸

55 × 120mm

使用壽命

約25000小時

可開關次數

125000次

工作濕度

-10°C–40°C

使用濕度

0–85% RH

工作頻率

2412–2472MHz

最高輸出功率

17.41dBm

無線連接

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

支援平台

Android 4.4, iOS 9.0及以上

新品９：小米藍牙耳機 Air 2

小米藍牙耳機 Air 2採用LHDC藍牙高解析解碼技術，搭配復合振膜動圈，精準還原聲音細節，低音豐滿渾厚，中頻柔和自然，高頻明亮通透，暢享近乎無損級別的音質。同時，採用藍牙5.0晶片，讓無線連接更穩定，且傳輸速度更快，帶來高品質的音質傳輸和清晰的通話體驗。

小米藍牙耳機 Air 2內置紅外線光學感應器，入耳瞬間即可感知，摘下耳機自動暫停播放，輕擊耳機即可進行對音樂、通話、語音助手等功能操控，而ENC環境降噪技術，使雙麥克風陣列有效降低通話時的環境噪聲。半入耳式的小米藍牙耳機 Air 2採分體式真無線設計，取出任一耳機皆可單獨使用，單雙耳靈活切換，可適用不同場合需求。當耳機入盒自動充電時，耳機和充電盒均支援快充，1小時即可充飽電力。耳機音樂播放續航時間約4小時，配合充電盒使用，整體續航可達約14小時。

售價

新台幣$1,995元

開賣日期

4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館與燦坤3C正式開賣

產品淨重

50g

無線連接

藍牙 5.0

喇叭抗阻

32Ω

充電端口

Type-C

輸入規格

5.2V - 1.1A

耳機單次續航

4h

充電時間

1h

工作距離

10m

音頻解碼

LHDC/SBC/AAC

藍牙協議

BLE/HSP/HFP/A2DP/AVRCP

新品１０：20000 小米行動電源 3 快充版

小米此次推出20000 小米行動電源 3 快充版，搭載USB-C 18W雙向快充，兩個USB-C接口和Micro-USB接口，支援單口18W MAX快速輸入，大幅度縮短充電等待時間，更同時可為三台電子裝置供電，內置的智慧晶片可辨識裝置所需充電功率，不僅能為支援多種充電協議的手機、平板電腦、Macbook以及Switch 等智慧裝置充電，雙擊按鍵開啟2 小時小電流充電模式也可為小米藍牙耳機、小米手環充電，輕鬆解決給小電流裝置充電的需求。

售價

新台幣$665元

開賣日期

4月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣

電池種類

鋰離子聚合物電池

電池能量

74Wh3.7V 20000mAh

額定容量

12000mAh (5V/3.6A)

輸入接口

Micro-USB/USB-C

輸出接口

2 x USB-A/USB-C

輸入規格

(USB-C) 5V===3A 9V===2A 12V===1.5A

(Micro-USB) 5V===2A 9V===2A 12V===1.5A

輸出規格

（多口）5V===3.6A

(USB-A) 5V===2.4A 9V===2A 12V===1.5A

(USB-C) 5V===3A 9V===2A 12V===1.5A

產品尺寸

150.6x72.2×26.3mm

新品１１：10000 小米行動電源 3 無線版 超值版

10000 小米行動電源 3 無線版 超值版擁有10W MAX無線快充，及一個單口輸出18W MAX的有線接口，亦可支援Qi無線充電手機裝置與相機、遊戲機、平板電腦等有線充電裝置同時充電使用。行動電源隨時隨地變身無線充電器，輕按電量檢查鍵，垂直距離≤5m充電即刻感應，另採用高品質鋰離子聚合物電池，兼容主流手機和數位裝置，10000 mAh大容量可連續充滿多部手機。

10000 小米行動電源 3 無線版 超值版採用高精密度的阻容感元件，先進的電路晶片能更有效地提升轉化率，同時可以提供多重電路保護，輕鬆應對過充、過放、高溫、短路的多種異常情況。智慧FOD金屬異物檢測保護，更可避免由於鑰匙、硬幣等金屬異物錯誤放置，導致消耗電量產生高溫，10000大容量也能擁有230g的輕巧機身，白色外型使用防滑橡膠充電面板，周身圓弧設計，可單手握持，不止防滑更有舒適的手握感，攜帶更方便。

售價

新台幣$595元

開賣日期

4月9日起起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣

電池種類

鋰離子聚合物電池

電池能量

37Wh 3.7V 10000mAh

額定容量

5800mAh (5V/2.4A)

輸入接口

USB-C

輸出接口

USB- A

輸入規格

5V — 3A 9V —2A 12V — 1.5A

有線輸出

（USB-A) 5V - 2.4A, 9V-2A 12V-1.5A MAX

無線輸出

10W MAX

工作溫度

5°C ~ 35°C

感應距離

≤ 5mm

產品尺寸

147.9 x 70.6 x 16.6mm

2020 小米米粉節產品優惠資訊整理

2020 小米米粉節自 4 月 7 日 10 時起至 4 月 12 日 23:59 分止，推出超過 100 個品項直降大優惠，包括：

2020 小米米粉節

- Redmi Note 7 （4GB+128GB）直降新台幣$2,000元，超值特惠價只要新台幣$4,999元
- Redmi Note 8T（3GB+32GB）直降新台幣$500元，特價台幣$4,099元
- 小米空氣淨化器 Pro 直降新台幣$200元，特惠價新台幣$6,695元
- 米家掃地機器人直降新台幣$1,000元，特價新台幣$6,895元
- 米家掃拖機器人1C直降新台幣$500元，特價新台幣$6,095元
- 米家 IH 電子鍋直降新台幣$200元，特價新台幣$2,295元
- 小米AI音箱直降新台幣$500元，特價新台幣$995元
- 米家檯燈Pro白色直降新台幣$400元，特價新台幣$1,395元
- 小米藍牙耳機 Air直降新台幣$500元，特價新台幣$1,495元
- 小米藍牙項圈耳機直降新台幣$400元，特價新台幣$995元
- 小米手環 4直降新台幣$50元，特價新台幣$815元，再送小米手環4專屬充電線
- 米家石英錶直降新台幣$100元，特價新台幣$1,695元，還享有買一送一超大好康

現金券大放送活動 ( 面額 500/150/100/50 元 )

- 4/1 十點起：新台幣 150 元、新台幣 100 元及新台幣 50 元的限量現金券
- 連三天簽到：面額新台幣 500 元現金券一張（訂單滿4,000元使用）
- 全球競速遊戲：面額新台幣500元、新台幣250元或新台幣50元限量現金券

今年的米粉節首度結合積分兌換制，新用戶註冊積分制度即可獲得面額新台幣 250 元現金券乙張，另外自 4 月 1 日至 4 月 5 日止，天天簽到最高可獲 150 積分，另於 4 月 1 日至 4 月 12 日期間，購買任一商品，可獲雙倍積分，買越多、優惠越多。

面額新台幣500元、新台幣250元或新台幣50元限量現金券

小米實體門市（小米之家與小米專賣店）同慶 2020 小米米粉節，除大部分產品均與線上同享直降特惠價外，更祭出限量滿額贈，單筆消費滿新台幣 $5,000，即贈小米延長線乙條（價值新台幣$295元）、單筆消費滿新台幣 $6,000，即贈小米藍牙耳機 AirDots 超值版乙個（價值新台幣$545元）、單筆消費滿新台幣 $8,000，即贈小米手環 4 乙條（價值新台幣$865元）、單筆消費滿新台幣 $9,000，即贈小米藍牙項圈耳機乙個（價值新台幣$1,395元）；每筆訂單僅可選一項好禮，並可向下門檻兌換商品，贈禮數量有限、送完為止。

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2020 小米米粉節 4/1 登場，11 款新產品 / 11 個優惠資訊一次看 相關文章

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昨天是一年一度的小米官方米粉節，小米特此準備了多項優惠活動，降價的產品包括手機、平板、配件等。而在下午的時候，小米總裁林斌先生在微博上公佈了相關情況：小米網已經付款的手機銷量突破150萬臺，銷售額達到驚人的15億人民幣，相信總銷售有望破歷史記錄。 ...
活動報報彙整- 阿祥的網路筆記本
購買指定人氣影音產品，週週抽虹夕諾雅谷關溫泉渡假村抵用券！ 歡慶年終！Sony Taiwan 即日起至2020 年2 月9 日止，推出歲末春遊好禮限定活動，凡購買指定商品 ... 年底購物節重頭戲雙11 即將到來，小米台灣為帶給用戶物超所值的優惠活動， ... 一年一度的小米米粉節將在4/2 的早上10:00 正式展開，此次台灣小米也準備了相當&nbsp;...
169 元起！小米手環 4 登場：支持游泳檢測、小愛、NFC - 每日頭條
點擊右上角關注我們，每天給您帶來最新最潮的科技資訊，讓您足不出戶也知道科技圈大事！ 6 月 11 日下午兩點，小米舉辦了「敬我們無比熱愛的生活」小米手環 4 暨米家智能新品發布會。發布會上半場，小米向大家介紹了此前提過的「小米火箭」的進展、「巨能寫」中性 ...