端午節快到了，小米台灣這次有推出什麼優惠活動嗎？小米於 6/23~6/28 推出端午折扣季，每日有 5 次九宮格抽獎機會，獎項有折價券、商品兌換券等。此外，還有商品直降優惠，多款商品搭配折價券就能擁有超殺優惠。新品的部分則是推出台幣 4995 元的「米家掃拖機器人 G1」、895 元的「米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）」、135 元的「米家藍牙溫濕度計 2」，大家端午節除了吃粽子外，可要好好把握 6/23~6/28 這 5 天購買小米產品的好機會！



米家掃拖機器人 G1

米家掃拖機器人 G1 以大口徑懸浮吸口，緊密貼合各種地面，搭配超密纖維主刷，集塵力更強、吸拖更徹底。全機採用三重精細過濾系統，可過濾3微米級的塵埃污物，第一重為尼龍網過濾，有效過濾大顆粒髒污，第二重為過濾棉過濾，二次阻擋塵埃，有效提高HEPA壽命，而第三重為HEPA過濾，有效過濾3微米級髒污。

此外，「米家掃拖機器人 G1」機身厚度僅 82mm，越障能力 17mm，更能靈活穿梭居家角落，就連沙發下的清潔死角都能清掃得一乾二淨。

米家掃拖機器人 G1售價新台幣 $4,995 元，於 6 月 23 日起在小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、全國電子與燦坤 3C 陸續開賣。

米家便攜電動刮鬍刀 1S

米家便攜電動刮鬍刀 1S（往復雙刀頭）擁有日本技術定製的大扭力馬達，轉速可達 6500rpm以上，持久輸出穩定動力。

此外，米家便攜電動刮鬍刀 1S（往復雙刀頭）配備創新一體化設計的雙刀系統，能更有效捕捉各角度生長的鬍鬚，提升刮鬍效率。除了自主研發 0.3mm 大孔徑網孔的圓弧型長鬍刀，同時採用荷蘭進口電鑄鎳刀網的精刮刀，比傳統同向運動結構有效減輕共振，深層刮淨鬍鬚完全不是問題。

乾濕兩用的米家便攜電動刮鬍刀 1S（往復雙刀頭）全機身為 IPX7 級精密防水，刀頭和機身可直接在水流下沖洗。機體除了配備磁吸機構刀頭，方便拆裝和清潔，還設有鋅合金真空電鍍工藝刀架，耐磨抗腐蝕，觸感順滑細膩。此外，配備高能量密度鋰電池即可 1 小時快速充滿，續航力長達60分鐘以上，更有3分鐘閃充功能，電量不足無法開機時，充電 3 分鐘即可刮鬍 5 分鐘。

米家便攜電動刮鬍刀 1S（往復雙刀頭）售價新台幣 $895 元，於 6 月 23 日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣；米家便攜電動刮鬍刀 1S（往復雙刀頭）專用刀頭售價新台幣 $345 元，於 6 月 23 日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、全國電子與燦坤 3C 同步開賣。

米家藍牙溫濕度計 2



「米家藍牙溫濕度計 2」內建瑞士 Sensirion 高精準度數位溫濕感應器，可細微體現 0.1°C 的溫度波動和 1% RH 的濕度改變，用戶還可即時檢視溫濕度變化曲線，溫濕度變化的資料會同時儲存在溫濕度計本體和雲端。

透過連結米家多功能網關，米家藍牙溫濕度計 2 可與家中其他小米智慧裝置連動，預先於米家 APP 設定當環境達到特定溫度時，自動開啟或關閉米家直流變頻電風扇，或設定達到特定濕度時，開啟小米空氣淨化器 3 等使用情境，智慧即時調節室內冷暖乾濕。

更貼心設計嬰兒模式，當溫度或濕度超出嬰兒的舒適區間，米家 APP 將自動提醒並提供應對建議，即時打造居家舒適環境自動調節室內體感狀況，提供清涼舒適的居家空間。

米家藍牙溫濕度計 2 售價新台幣 $135 元，於 6 月 23 日起在小米商城mi.com、小米實體門市與 PChome24h 購物小米旗艦館智慧開賣。

「小米端午節」折扣季

為了歡慶端午節日、迎接盛夏季，小米針對多款智慧家電與生活熱門商品祭出好康優惠，自 6 月 23 日至 6 月 28 日推出「小米端午節」折扣季。「小米端午節」活動頁面上，每日有 5 次機會參加九宮格抽獎，有機會抽中小米 AI 音箱商品兌換券、新台幣 $250 元折價券（新品、手機不適用）、不含手機訂單滿新台幣 $8,000 可折新台幣 $1,000 元折價券、不含手機訂單滿新台幣 $5,000 可折新台幣 $500 元折價券等好康優惠券，可於 6 月 23 日開始的「小米端午節」現折享好康。

於 6 月 23 日正式登場的「小米端午節」，首次推出單筆訂單不含手機滿新台幣 $3,000 元現折新台幣 100 元，此項優惠可與其他優惠合併使用。同時，推出多項商品優惠直降，連同九宮格抽獎的折價券與滿額現折，將享超特惠下殺價，其中小米手環 4 直降+領券最高折新台幣$450元，最低入手價只要新台幣 $415 元再送專屬腕帶

米家掃拖機器人 1C 直降價+領券+滿額現折最高折新台幣 $1,000 元，最低入手價只要新台幣$5,595 元；米家空氣淨化器 Pro 直降價+領券+滿額現折最高折新台幣 $1,100 元，最低入手價只要新台幣 $5,795 元

小米 AI 音箱直降+領券最高折新台幣 $850 元，最低入手價只要新台幣 $645 元等多項優惠商品與促銷活動等你來逛逛。（詳細請見附件四）

此外，凡購買「全民四鏡頭」Redmi Note 8T，加價新台幣 $395 元即可購 10000 小米行動電源 QC3.0 高配版或小米藍牙耳機 AirDots 超值版（兩個加價購活動不可同享）

購買米家電動刮鬍刀 S500 加價新台幣 $99 元即可購入專屬刀頭。凡購買小米空氣淨化器 3 加購米家空氣淨化器濾芯 除甲醛增強版 S1或米家空氣淨化器濾芯 抗菌版二選一，優惠組合價新台幣 $4,765 元（原價新台幣 $5,290 元），領券+滿額現折最高再多省新台幣$350元，能以最低 84折超低優惠入手。

另外，購買小米藍牙耳機 AirDots 超值版再加購小米手環 4（原價新台幣$1,410元），優惠組合價只要新台幣 $999 元，領券最高再折新台幣 $25 0元，最低能以 54 折超殺優惠入手，更多活動內容，請參考小米商城mi.com。

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