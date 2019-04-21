自從家裡有米家藍牙溫濕度計之後，就很習慣知道家裡不同地方的溫溼度，這次小米推出了新版的小米米家溫濕監測電子錶，同樣是提供了溫度與濕度的顯示，不過這款產品在質感上真的提升不少，而且電子墨水螢幕顯示的非常清晰，更加上了時間的顯示，也很適合當成桌面的小時鐘來使用，人民幣價格為 79 元，換算台幣的價格我覺得還算可以接受，重點是放在書桌、辦公桌上非常的不錯唷！

這是我第一次使用電子墨水螢幕的產品，沒想到想是上是如此的清晰，而且可以看清楚螢幕的角度不說給 IPS 的螢幕。

螢幕上顯示時間、溫度與濕度，然後還加上一個表情符號，讓你知道當下的溫溼度是否舒適，我好像從買來到現在都看到臭臉，夏天要到了～我現在室內溫度都在 29 度以上啊～

除了電子錶之外還有附上三個配件，分別是支架、黏貼與磁鐵。

配件可以安裝在後方的圓形上面。

拆開背蓋之後要安裝電池，這款是直接送你兩顆電池 CR2032，相比其他智能家居的配件來說，有送電池卻方便許多，雖然說電池還是稍嫌不環保啦～

背後的小支架造型還頗可愛的，很適合這樣的簡單放在桌上。

我自己覺得這款溫濕度計質感真的不錯，坦白說我原本想要貼在牆上的，但是這樣的好質感讓我目前都留在電腦桌上使用，賞心悅目的文青產品啊～哈！

之前的版本我原本也覺得不錯，但是相比之下質感差很多，螢幕的顯示更清楚了！





從側邊看雖然都是可以看清楚，但是電子墨水螢幕當然更清楚，那個文字真的很像寫在表面上。

從很側邊去看也很清楚～

吸在家裡大門上的樣子，與前一代相比真的好看許多，真想把家裡的通通都升級啊！目前這款米家 APP 台灣區暫時還不支援，這是比較可惜的地方，期待台灣也能支援囉！

官方資訊：https://item.mi.com/1191300012.html

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