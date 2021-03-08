打遊戲開全螢幕的爽度完全不一樣，你說是吧？但是太專心導致忘記時間怎麼辦？如何在全螢幕遊戲時，讓時間置頂顯示？最近這個問題困擾著許多網友，榮升詢問度第一名，小編就來跟大家推薦一款 Rainmeter 桌面工具，它能夠輕鬆在全螢幕畫面，顯示美美的時間，且能夠自由調整透明度、位置等，甚至還有強大的社群能夠下載各種不同的「時間外觀」，有需要的玩家們可別錯過啦！當然不只能顯示時間啦，各種系統數據包含 CPU、記憶體等資訊都能夠一併顯示。

Rainmeter 是款免費工具，點擊文末載點下載後安裝即可開啟，語言支援繁體中文。

開啟之後可以在工具列找到它，點擊左方的 Clock.ini 按下載入，就可以看到預設的時鐘囉，載入時鐘後，位置的部分選擇「總在頂層」，然後右邊的「點擊穿透」勾起來，就可以在遊戲中不受點擊影響，輕鬆觀看時間啦。

小編覺得這個美感實在是不行，所以打算來跟大家分享如何利用 Rainmeter 強大的社群，來尋找自己喜愛的時間樣式。

其實在 Rainmeter 官網就可找到 Community 選單，在裡面就可以找到各種時間外觀的討論及分享，找到自己喜愛的樣式後，點擊 Download 即可。

然後雙擊結尾為 .rmskin 的檔案，即可匯入 Rainmeter 中。

開啟後按下 Install 就可以匯入新的時間樣式囉。

各位看到上圖右上方，有個大大的時間就是小編新匯入的時間樣式，個人覺得頗好看的，如果各位也覺得這款不錯，我將載點放在文章後面給大家下載。

點擊右鍵可以切換不同的時間樣式。

透明度等各種時間設定，通通可在 Rainmeter 中調整。

最後開啟你的遊戲實測一下，時間是不是正常顯示了呢？我覺得這是目前頗能夠接受的顯示時間方案，而且完全不影響遊戲體驗，有需要的朋友趕快點擊下方載點收下囉。

https://www.rainmeter.net/

64bit 免安裝版：

Rainmeter 4.3.1 64bit.7z（GOOGLE下載）

Rainmeter 4.3.1 64bit.7z（1DRV下載）

Rainmeter 4.3.1 64bit.7z（MEDIAFIRE下載）

Rainmeter 4.3.1 64bit.7z（RAPIDGATOR下載）

Rainmeter 4.3.1 64bit.7z（MEGA下載）

檔案大小：1.19 MB

32bit 免安裝版：

Rainmeter 4.3.1 32bit.7z（GOOGLE下載）

Rainmeter 4.3.1 32bit.7z（1DRV下載）

Rainmeter 4.3.1 32bit.7z（MEDIAFIRE下載）

Rainmeter 4.3.1 32bit.7z（RAPIDGATOR下載）

Rainmeter 4.3.1 32bit.7z（MEGA下載）

檔案大小：1 MB

時鐘樣式下載：

小編推薦的時鐘樣式下載（iOS Style Clock Rainmeter Digital Clock and Date Skin）