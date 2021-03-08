Rainmeter

打遊戲開全螢幕的爽度完全不一樣，你說是吧？但是太專心導致忘記時間怎麼辦？如何在全螢幕遊戲時，讓時間置頂顯示？最近這個問題困擾著許多網友，榮升詢問度第一名，小編就來跟大家推薦一款 Rainmeter 桌面工具，它能夠輕鬆在全螢幕畫面，顯示美美的時間，且能夠自由調整透明度、位置等，甚至還有強大的社群能夠下載各種不同的「時間外觀」，有需要的玩家們可別錯過啦！當然不只能顯示時間啦，各種系統數據包含 CPU、記憶體等資訊都能夠一併顯示。

全螢幕時鐘置頂

Rainmeter 是款免費工具，點擊文末載點下載後安裝即可開啟，語言支援繁體中文。

Rainmeter

開啟之後可以在工具列找到它，點擊左方的 Clock.ini 按下載入，就可以看到預設的時鐘囉，載入時鐘後，位置的部分選擇「總在頂層」，然後右邊的「點擊穿透」勾起來，就可以在遊戲中不受點擊影響，輕鬆觀看時間啦。

大時鐘 顯示

小編覺得這個美感實在是不行，所以打算來跟大家分享如何利用 Rainmeter 強大的社群，來尋找自己喜愛的時間樣式。

打遊戲時鐘

其實在 Rainmeter 官網就可找到 Community 選單，在裡面就可以找到各種時間外觀的討論及分享，找到自己喜愛的樣式後，點擊 Download 即可。

桌面數字時鐘

然後雙擊結尾為 .rmskin 的檔案，即可匯入 Rainmeter 中。

桌面指針時鐘

開啟後按下 Install 就可以匯入新的時間樣式囉。

windows 10傳統時鐘

各位看到上圖右上方，有個大大的時間就是小編新匯入的時間樣式，個人覺得頗好看的，如果各位也覺得這款不錯，我將載點放在文章後面給大家下載。

Rainmeter

點擊右鍵可以切換不同的時間樣式。

win10桌面顯示時間

透明度等各種時間設定，通通可在 Rainmeter 中調整。

電腦 動態時鐘

最後開啟你的遊戲實測一下，時間是不是正常顯示了呢？我覺得這是目前頗能夠接受的顯示時間方案，而且完全不影響遊戲體驗，有需要的朋友趕快點擊下方載點收下囉。

https://www.rainmeter.net/

64bit 免安裝版：
Rainmeter 4.3.1 64bit.7z（GOOGLE下載）
Rainmeter 4.3.1 64bit.7z（1DRV下載）
Rainmeter 4.3.1 64bit.7z（MEDIAFIRE下載）
Rainmeter 4.3.1 64bit.7z（RAPIDGATOR下載）
Rainmeter 4.3.1 64bit.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.19 MB

32bit 免安裝版：
Rainmeter 4.3.1 32bit.7z（GOOGLE下載）
Rainmeter 4.3.1 32bit.7z（1DRV下載）
Rainmeter 4.3.1 32bit.7z（MEDIAFIRE下載）
Rainmeter 4.3.1 32bit.7z（RAPIDGATOR下載）
Rainmeter 4.3.1 32bit.7z（MEGA下載）
檔案大小：1 MB

時鐘樣式下載：
小編推薦的時鐘樣式下載（iOS Style Clock Rainmeter Digital Clock and Date Skin）

打遊戲全螢幕時，如何讓時間置頂顯示？Rainmeter 還能調整透明度 / 位置 / 千種樣式任你挑 相關文章

訪客留言

打遊戲全螢幕時，如何讓時間置頂顯示？Rainmeter 還能調整透明度 / 位置 / 千種樣式任你挑 參考資料

美化桌面增強軟體-Rainmeter 4.1.0.2787 中文免安裝- 軟體部落
Rainmeter 是一款免費的美化桌面增強軟體，它可以把時鐘、月曆、電子時間、系統訊息、硬盤訊息、氣象預測、網絡速度、email、備註等面板顯示在你的桌面上&nbsp;...
澳門生活誌 | CyberCTM
LifeMag 澳門生活誌，是一個綜合型生活、休閒、娛樂的網上雜誌，提供最多最新最快最齊既澳門一流生活資訊。酒店租 30 天只需 $3999 起，除返開一日只需要 $133.3！（近期澳門必睇優惠） 預訂日期： 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 入住日期： 2021 年 ...
Rainmeter Skins
Rainmeter skins are the solution for the fun and cool stuff. Customize your desktop and make it personal looks. Discover the best rainmeter widgets now! Themes &amp; Suites Rainmeter Clocks System Monitoring Audio Visualizers Weather Widgets ...
《無障礙板球》不管到哪裡揮棒就對了( ′ `)-o 《無障礙板球》不管到哪裡揮棒就對了( ′ `)-o 對於球類的比賽 ...
《無障礙板球》不管到哪裡揮棒就對了( &amp;prime; `)-o《無障礙板球》不管到哪裡揮棒就對了( &amp;prime; `)-o 對於球類的比賽來說，小彤最常看的就是棒球比賽了，至於
Digital Clock 4 超大！電腦桌面的數字鐘（Win, Mac） – 重灌狂人
2017年9月29日 — 等數字對你來說很重要，那一定要安裝Digital Clock 這個超好用的桌面大型數字鐘， ... 我們可以將時鐘設定成任意大小、擺放在桌面的任意位置，可讓它在桌面最上層顯示也可以設定是否顯示秒數或套用自己的skin 外觀設計。
Rainmeter Skins - Official RMSkins, Themes &amp; Visualizers
Rainmeter Skins, the best desktop customizable tool with ready-made rmskins, themes, visualizers, launchers and widgets to download. Designed by the community for the community. Customize your desktop with ready-made themes and suites or build ...
TimeLeft 優質的桌面時間工具 | 綠色工廠
TimeLeft 3.57 - 優質的桌面時間工具，桌面便利貼,倒數計時,時鐘,馬錶,工作很忙碌又加上事情很多，有個貼心的小幫手是必要的，TimeLeft就是一個小幫手的選擇，主要幾種功能來服務您！基本上這工具的功能和時間都有點關係，若你對於時間上的掌控沒那麼好，不防試用 ...
Skins on Rainmeter - DeviantArt
Skins contains hundreds of Rainmeter skins grouped under category headings. Screenshots contains desktop screenshots, which are either partly or entirely built&nbsp;...
Po3C 第1頁 生活科技部落格，有 3C、家電、科技、軟體與免費資源等資訊 | Po3C
2021 影片轉 GIF 的軟體工具推薦 ThunderSoft Video to GIF Converter 免費版 桌面時鐘如何最上層顯示？Rainmeter 上千種款式任你挑 有好用的 PDF 轉檔工具嗎？CreativitiesPDF 限時免費下載 有能邊看 Netflix 邊學英文的工具嗎？
rainmeter面板下載 &gt; 【美化】動態桌布+Rainmeter的美化教學 ...
... 基於少量部分引用原則，為了避免造成過多外部連結，保留參考來源資訊而不直接連結，也請見諒**. 桌面時鐘如何最上層顯示？Rainmeter 上千種款式任你挑&nbsp;...