Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具

影音編輯的需求提高了，基本的影片裁切翻轉功能是必備的，簡易的工具絕對不能少，這次限時免費的是 Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具，可以說是 Vidmore Video Enhancer 的縮減版，內建功能有影音裁切、影片翻轉、影音切割、特效、強化與浮水印，比較特別的應該是強化的功能，有強化畫質、亮度對比、減少雜訊與晃動，相比 Enhancer 版本少了轉檔功能，其他功能一點都不會少，還限時免費的影音工具，需要就收下吧！

限時免費：https://www.vidmore.com/cooperation/video-editor-giveaway/

Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具

△ 進入活動頁面後，輸入名稱與信箱與同意隱私條款，之後點選 Get Free License 註冊。

Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具

△ 之後去信箱就可以收到這次活動的序號，每個人應該都是不同的，大家自己跑一下流程吧！

Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具

△ 開啟軟體後貼入剛剛所取得的序號，貼上之後點選右下角的 Register。

Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具

△ 之後應該就會看到註冊成功的通知視窗。

Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具

△ Vidmore Video Editor 軟體主畫面如上圖，與一般轉檔工具不同，但是將主要功能都一次列出來了，包含有影片翻轉、裁切、特效、基本剪裁、進階剪裁、影像強化、影音合併與添加浮水印功能。

Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具

△ 最近基本功能就是影片的剪裁，可以擷取開始與結束的段落，進階功能還包含有多段的剪裁。

Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具

△ 內建翻轉、選轉影片功能，現在很多時候拿起手拍錄影，有時候沒有感應正確方向就會不對，就得透過轉檔軟體來改變影片方向。

Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具

△ 影片裁切功能，可以擷取影片的局部畫面，這功能透過專業的剪輯軟體反而麻煩，透過小軟體就很好設定。

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△ 影片顏色的基本調整功能，包含調整亮度、對比、彩度等等。

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△ 影片強化功能，包含有增加解析度、增強亮度與對比、去除影片噪點與減少影片晃動，在各種不同的轉檔工具中，這功能是比較特殊的。

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△ 可以自己增加文字或是圖片的浮水印，這其實也有很多專門工具，能內建這樣的功能也是很加分的。

Vidmore Video Editor 影片剪輯強化合併工具

 △ 影音轉檔比較費時，電腦效能越強大速度越快，不然就是一直慢慢等囉！

https://www.vidmore.com/video-editor/

免安裝版：
Vidmore Video Editor 1.0.16.7z（GOOGLE下載）
Vidmore Video Editor 1.0.16.7z（1DRV下載）
Vidmore Video Editor 1.0.16.7z（MEDIAFIRE下載）
Vidmore Video Editor 1.0.16.7z（RAPIDGATOR下載）
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