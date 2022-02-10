偶爾需要編輯影片，卻不想打開影片剪輯軟體？最近小編發現了 Video Candy 線上影片工具箱，有影片壓縮、影片裁切、影片合併、影片剪裁、尺寸調整、定格動畫等...，共有 15 種影片編輯功能，完全不需要登入或註冊就能免費使用，最重要的是整個網站上沒有讓和廣告，使用介面超乾淨，臨時想編輯影片手邊又沒剪輯軟體的話，打開這個網站就對啦。
進入 Video Candy 之後，就可以看到 15 種影片剪輯功能：
- 影片壓縮
- 影片裁切
- 影片合併
- 影片剪裁
- 尺寸調整
- 定格動畫
- 加入音樂
- 變速
- 禁音
- 幻燈片製作
- 倒轉影片
- 旋轉影片
- 影片循環播放
- 翻轉影片
- 影片轉 GIF
選定好要操作的功能後，點擊 ADD FILE 上傳要編輯的影片，目前沒有看到 Video Candy 有寫大小限制。
小編示範的是影片裁切功能，還可以預覽播放裁切後的效果，右邊則是更多功能選項，編輯完畢點擊 EXPORT 就可以輸出影片啦。
輸出後可以看到影片大小，輸出的影片不會被上任何浮水印，剪影片頻率不高、不想在電腦安裝影片剪輯軟體的朋友，連結放在下方有需要的趕快收下啦。
傳送門：Video Candy