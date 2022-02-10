影片線上剪輯

偶爾需要編輯影片，卻不想打開影片剪輯軟體？最近小編發現了 Video Candy 線上影片工具箱，有影片壓縮、影片裁切、影片合併、影片剪裁、尺寸調整、定格動畫等...，共有 15 種影片編輯功能，完全不需要登入或註冊就能免費使用，最重要的是整個網站上沒有讓和廣告，使用介面超乾淨，臨時想編輯影片手邊又沒剪輯軟體的話，打開這個網站就對啦。

線上影片禁音

進入 Video Candy 之後，就可以看到 15 種影片剪輯功能：
  • 影片壓縮
  • 影片裁切
  • 影片合併
  • 影片剪裁
  • 尺寸調整
  • 定格動畫
  • 加入音樂
  • 變速
  • 禁音
  • 幻燈片製作
  • 倒轉影片
  • 旋轉影片
  • 影片循環播放
  • 翻轉影片
  • 影片轉 GIF

影片線上剪輯

選定好要操作的功能後，點擊 ADD FILE 上傳要編輯的影片，目前沒有看到 Video Candy 有寫大小限制。

線上影片尺寸調整

小編示範的是影片裁切功能，還可以預覽播放裁切後的效果，右邊則是更多功能選項，編輯完畢點擊 EXPORT 就可以輸出影片啦。

線上製作幻燈片

輸出後可以看到影片大小，輸出的影片不會被上任何浮水印，剪影片頻率不高、不想在電腦安裝影片剪輯軟體的朋友，連結放在下方有需要的趕快收下啦。

傳送門：Video Candy

Video Candy 線上影片工具箱，15 種影片剪輯功能完全免費使用 相關文章

訪客留言

Video Candy 線上影片工具箱，15 種影片剪輯功能完全免費使用 參考資料

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