偶爾需要編輯影片，卻不想打開影片剪輯軟體？最近小編發現了 Video Candy 線上影片工具箱，有影片壓縮、影片裁切、影片合併、影片剪裁、尺寸調整、定格動畫等...，共有 15 種影片編輯功能，完全不需要登入或註冊就能免費使用，最重要的是整個網站上沒有讓和廣告，使用介面超乾淨，臨時想編輯影片手邊又沒剪輯軟體的話，打開這個網站就對啦。

影片壓縮

影片裁切

影片合併

影片剪裁

尺寸調整

定格動畫

加入音樂

變速

禁音

幻燈片製作

倒轉影片

旋轉影片

影片循環播放

翻轉影片

影片轉 GIF

進入 Video Candy 之後，就可以看到 15 種影片剪輯功能：

選定好要操作的功能後，點擊 ADD FILE 上傳要編輯的影片，目前沒有看到 Video Candy 有寫大小限制。

小編示範的是影片裁切功能，還可以預覽播放裁切後的效果，右邊則是更多功能選項，編輯完畢點擊 EXPORT 就可以輸出影片啦。

輸出後可以看到影片大小，輸出的影片不會被上任何浮水印，剪影片頻率不高、不想在電腦安裝影片剪輯軟體的朋友，連結放在下方有需要的趕快收下啦。

傳送門：Video Candy