臨時想要裁切 YouTube 影片，卻要先下載起來再放進剪輯軟體編輯？最近小編發現一款 oDownloader 線上剪 YouTube 影片工具，只要貼上 YouTube 影片網址連結，不論是要裁切影片，還是將 YouTube 影片變鈴聲，通通可以在線上完成，且完全免費、不需要註冊會員、沒有浮水印，可以說是小編自己認為目前最方便的線上剪 YouTube 影片工具，手機、電腦開啟瀏覽器就可以操作，沒有任何系統限制，有需要的朋友趕快收下吧！你也可以參考 : croppio 線上剪輯影片，目前最無腦又快速的線上工具

進入 oDownloader 首頁後，直接將要裁切的 YouTube 影片網址貼上來就可以啦，點擊右邊的切按鈕即可。

接下來 oDownloader 會讀取連結資訊，讀取時間依照影片本身的長度有所不同，大家就耐心等待一下吧。

完成之後就可以看到影片縮圖，移動下方時間軸的紅色拉桿來就可以進行影片裁切啦，隨時都可以點擊播放確認自己裁切的時間點是否有到位，完成之後就可以選擇要輸出影片還是聲音。

聲音品質最高支援到 320kbps。

影片則是 720p 的 MP4 檔。

確認聲音品質後，按下下方 Download 按鈕就可以下載囉，是不是非常簡單呢。完全不需要下載下來，也不用開影片剪輯軟體，就能輕鬆完成 YouTube 影片裁切，對於想要製作手機鈴聲的人也相當方便，下面連結趕快收藏起來吧。

傳送門：oDownloader