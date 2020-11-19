Youtube音樂下載

YouTube 下載影片你有多久沒複習「快速下載」方法了？最近小編發現一個新的 YouTube 下載服務 YouTubeDLD，同樣是在網址輸入 3 個英文字母，就能夠輕鬆下載 YouTube 影片、音樂，順便替大家整理一下之前本站分享過的「一輩子都忘不了」YouTube 如何下載影片系列文章，讓大家要下載影片時就能夠立馬使用。

youtube影片下載

這款服務是在 YouTube 網址後方加入 dld，要加深理解的話可以記住這三個字取自於 DownLoaDer 的三個音節首個字母，這樣就更不會忘記啦，找到要下載的 YouTube 影片後，在網址後方加入 dld 即可。以上圖為例 https://www.youtubedld.com/watch?v=...，紅色就是關鍵位置，其實不難記，就位於 YouTube 正後方。

Youtube音樂下載

按下 Enter 之後就會被導向至 YouTubeDLD 頁面啦，此時按下 I agree 同意政策即可，政策主要內容是呼籲大家尊重智財權，請勿違反版權政策。

YouTube 線上影片下載

接著就可以看到下載按鈕啦，影片的部分有 MP4、MOV 及 FLV 可以下載，音樂也能夠下載 MP3，選擇後按下 Download 就會立即下載到電腦。

YouTubeDLD

最後就能夠在電腦看到下載的影片啦，關於畫質與音質的部分沒有可以選擇的地方，不過要下載 YouTube 影片、音樂的話，目前這款工具算是相當方便的選擇，如果你覺得還是不太好記，下面小編幫大家列出之前本站整理過的「一輩子都會記住的下載 YouTube 方法」系列文章：

一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 ss，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 my，下載影片與 MP3 都可以，手機電腦都支援

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