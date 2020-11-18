很多時候我們常常會不小心或自己把 FB 貼文刪除，但沒過多久就後悔想把貼文找回時該怎麼辦？這時候我們就可以利用 FB 的內建功能來恢復你刪除的貼文喔！不過 FB 貼文刪除方式有兩種，第一種是在個人頁面或限時動態上刪除貼文，第二種是在 FB 活動紀錄內刪除貼文，這兩種刪除方式，只有第二種才能幫你把 Facebook 刪除掉的貼文恢復，若是使用第一種刪除方式，你的貼文將會永久移除找不回來的，就讓我們往下看如何快速找回 FB 貼文吧！想知道 FB 影片如何下載嗎？可以參考這篇：Facebook 影片如何下載？試試 FBDown.net 吧！



FB 貼文無法恢復的刪除方式

首先先告訴大家，如果你是在自己的 Facebook 個人頁面或限時動態上，點選「⋯」選擇將貼文「刪除」的話，那麼你的貼文將會直接被永久移除，無法找回。

能將 FB 貼文恢復的刪除方式

若你想將已刪除的 FB 貼文恢復的話，請到你的「個人頁面」中點選「⋯」>「活動紀錄」。

接著點選「動態管理」>「你的貼文」。

在「你的貼文」中勾選你想刪除的貼文，點擊「丟棄」，接著你便會看到你所丟棄的文章，將會移到 FB垃圾桶內保留 30 天的資訊。

當你後悔時，便可到 FB 垃圾桶內找到你刪除的貼文。

接著把你要恢復的貼文勾選起來，並按下「恢復」，接著 FB 會問你確定要恢復貼文嗎？你直接點選「恢復」，你刪除的貼文就會即刻回到你的 FB 個人頁面上了，是不是很簡單呀！看完以上教學，大家千萬要記得用對刪除方式，才可以把 FB 刪除貼文找回來，如果用錯的話，再怎麼後悔都來不及囉！