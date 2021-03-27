你的 Dcard App 也看不到西施版嗎？教你手機雙平台解決方法！

你的 Dcard App 也沒有顯示西斯版嗎？有什麼方法能解決呢？就讓小編教大家如何在 iPhone、Android 中讓 Dcard 西斯版變出來的方法吧！Dcard 是現在年輕人最愛使用的交友 App 之一，不過有許多人在網上反應總找不到 Dcard 西斯版，原來是因為 Google Play 上架政策規定，而把 Dcard 18+ 的敏感內容給隱藏起來了，為了滿足眾多網友的願望，小編將在下方告訴大家如何把 Dcard App 中的西斯版召喚出來的秘訣吧！

iPhone 開啟 Dcard App 隱藏西斯版 2 種方法

第一種方法：

你的 Dcard App 也看不到西施版嗎？教你手機雙平台解決方法！

首先開啟 iPhone 手機中的「設定」，直接往下滑點選「Dcard」，並將「NSFW content protection（敏感內容防護）」功能關閉，若你想看到清晰敏感圖片的話，我們也能把「Blur NSFW images（敏感圖片模糊處理）」功能關閉。另外若你的 Dcard App 沒有顯示以上兩種功能選項的話，可能要請你將版本更新一下！

你的 Dcard App 也看不到西施版嗎？教你手機雙平台解決方法！

接著我們將「NSFW content protection（敏感內容防護）」關閉後，我們就能在 Dcard App 內看到隱藏的西斯版囉！

第二種方法：

你的 Dcard App 也看不到西施版嗎？教你手機雙平台解決方法！

除了能在「設定」中將 Dcard App 西斯版變出來之外，我們也可使用 Safari 瀏覽器登入 Dcard 網頁版，點選右上角的「個人檔案」>「設定」。

你的 Dcard App 也看不到西施版嗎？教你手機雙平台解決方法！

接著在設定頁面中，將「敏感內容防護」功能關閉後，我們便可回到 Dcard App 中，你就會發現隱藏的西斯版在你眼前囉！

Android 查看 Dcard 西斯版的方法

你的 Dcard App 也看不到西施版嗎？教你手機雙平台解決方法！

Android 要查看 Dcard 西斯版更簡單，我們只要將 Dcard 官方所提供的 Dcard X APK 安裝後，便可在 App 中看到 Dcard 西斯版，是不是又快又簡單呢！對於想看 Dcard 西斯版的朋友，不管你的手機是拿 iPhone 或 Android 的，都能透過以上的教學來找出隱藏的 Dcard 西斯版喔！

Dcard 網頁版：https://www.dcard.tw/f
Dcard X APK：點我前往下載

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