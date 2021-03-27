你的 Dcard App 也沒有顯示西斯版嗎？有什麼方法能解決呢？就讓小編教大家如何在 iPhone、Android 中讓 Dcard 西斯版變出來的方法吧！Dcard 是現在年輕人最愛使用的交友 App 之一，不過有許多人在網上反應總找不到 Dcard 西斯版，原來是因為 Google Play 上架政策規定，而把 Dcard 18+ 的敏感內容給隱藏起來了，為了滿足眾多網友的願望，小編將在下方告訴大家如何把 Dcard App 中的西斯版召喚出來的秘訣吧！

iPhone 開啟 Dcard App 隱藏西斯版 2 種方法

第一種方法：

首先開啟 iPhone 手機中的「設定」，直接往下滑點選「Dcard」，並將「NSFW content protection（敏感內容防護）」功能關閉，若你想看到清晰敏感圖片的話，我們也能把「Blur NSFW images（敏感圖片模糊處理）」功能關閉。另外若你的 Dcard App 沒有顯示以上兩種功能選項的話，可能要請你將版本更新一下！

接著我們將「NSFW content protection（敏感內容防護）」關閉後，我們就能在 Dcard App 內看到隱藏的西斯版囉！

第二種方法：

除了能在「設定」中將 Dcard App 西斯版變出來之外，我們也可使用 Safari 瀏覽器登入 Dcard 網頁版，點選右上角的「個人檔案」>「設定」。

接著在設定頁面中，將「敏感內容防護」功能關閉後，我們便可回到 Dcard App 中，你就會發現隱藏的西斯版在你眼前囉！

Android 查看 Dcard 西斯版的方法

Android 要查看 Dcard 西斯版更簡單，我們只要將 Dcard 官方所提供的 Dcard X APK 安裝後，便可在 App 中看到 Dcard 西斯版，是不是又快又簡單呢！對於想看 Dcard 西斯版的朋友，不管你的手機是拿 iPhone 或 Android 的，都能透過以上的教學來找出隱藏的 Dcard 西斯版喔！

Dcard 網頁版：https://www.dcard.tw/f

Dcard X APK：點我前往下載

