Unsubscriber 清理 Email 的好幫手，可一鍵將電子報廣告信保留或是退訂

大家是不是很久沒有打開 Email 清理信箱了呢 ? 今天要來介紹一款清理 Email 的好幫手 Unsubscriber，每天一早打開 Email 你會看到自己收件匣躺著一堆電子報，其實很多可能都不是自己主動訂閱的，而是在註冊後自動接收的郵件通知，通常我會將全部新建勾選標示已讀的刪除，可是這麼一來就得從大量郵件中篩選出真正重要或可能會用到的 Email ，非常的浪費時間，不過可透過 Unsubscriber 與你的 Email 帳戶連結，連結之後會自動辨識信箱裡哪些是郵件通知、電子報及廣告信，並將這些信一一列出，你就能快速找出這些 Email 可一鍵將它們保留或是退訂，就讓小編帶大家認識一下 Unsubscriber 吧 ! 也可以參考：Google 官方儲存空間管理工具，拯救 Gmail / Google Drive 只有 17GB 空間不足問題 !

Unsubscriber : https://unsubscriber.com/

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我們先開啟 Unsubscriber 網站，點選「Try Risk Free !」。

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接著可直接用 Google 或 Microsoft 帳戶登入，也能在下方用 Email 註冊帳號。

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登入之後 Unsubscriber 會開始執行「Clean Your Inbox」功能，開始搜尋你的信箱中現有的 Email 訂閱情形，下方會顯示預計剩餘時間，動作還蠻快的不到幾分鐘就能完成初步搜尋。

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接著 Unsubscriber 會列出一份從信箱搜尋到的訂閱名單，依照英文字母順序排列，會標示寄件者名稱和 Email 。

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如果想保留就點選「Keep in Inbox」，點選後方「Unsubscribe」取消訂閱，操作方式很簡單。

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如果你不記得自己訂閱來源都寄什麼樣的 Email 給你，點選該郵件就會在右側欄位顯示該郵件詳細的資訊，像是寄送 Email 數量、回覆頻率和過去幾次的 Email 記錄，方便讓自己判斷是否要保留接收通知或是退訂。

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Unsubscriber 中也可使用鍵盤來操作，像是方向鍵上跟下可切換不同寄件者，按下 K 保留郵件、U 標記為取消訂閱以及 Z 撤銷，全部檢查完後點選左下方的「Next Step」。

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最後頁面會提醒你有幾個訂閱來源會被取消、移除，還有多少寄件者會繼續留在收件匣，如果你想封存所有舊的 Email，可勾選底下「Bulk Archive」兩個選項，第一個是自動封存一定時間以上的舊郵件，第二個選項是從退訂的寄件者移除所有郵件，選好後再按下「Clean Now」就會開始清理信箱囉 ! 是不是很簡單呢 ? 大家可以反覆使用 Unsubscriber 進行信箱掃描，可以找到更多的寄件來源，再依照小編教的方式選擇要保留或是取消訂閱，如此一來就能避免收到更多用不到的 Email 郵件，算是一個相當好用的清理 Email 好幫手，如果經常被郵件淹沒的你可利用一點點時間將信箱整理一下。

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