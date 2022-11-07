本周 Epic 推出 4.6 星好評《風起雲湧2：越南》戰爭射擊遊戲，現在領取永久免費暢玩！

EPIC Game 本周釋出 4.6 星高評價的《風起雲湧2：越南》戰爭射擊遊戲，從即日起至 2022 年 11 月 11 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$395 元的《風起雲湧2：越南》多人戰術第一人稱射擊遊戲，遊戲共有超過 20 張地圖以及 50 多種武器，你可依照自己的喜好創建你的人物角色，並縱身躍入這 64 人混戰槍林彈雨的戰場當！喜歡這種戰爭類射擊遊戲的玩家們，千萬別錯過這次 EPIC 的限免活動喔！

《風起雲湧2：越南》遊戲介紹

本周 Epic 推出 4.6 星好評《風起雲湧2：越南》戰爭射擊遊戲，現在領取永久免費暢玩！

《風起雲湧2：越南》（Rising Storm 2: Vietnam）是一款第一人稱戰術射擊遊戲，強調大規模團隊合作以及逼真的機制和戰鬥。遊戲設定在越南戰爭時期，許多地點都是基於歷史戰役，玩家可以使用特定時代的武器，包括自動和半自動步槍、大砲、火焰噴射器和機槍。

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此遊戲可讓多達 64 名玩家在越南戰爭衝突中從南方或北方相互對抗。每個派係都有獨特的角色和能力，玩家可以在民族解放陣線和北越軍隊之間進行選擇，對抗美國陸軍、美國海軍陸戰隊、澳大利亞陸軍和越南共和國陸軍。

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為了確保勝利，獲勝的隊伍必須可獲得控制所有領土，或是在戰役結束時獲得更多的勝利點數，記住每一場戰役都非常重要，好好思考策略並與隊友一起拿起武器殲滅對方吧！

遊戲領取步驟

《風起雲湧2：越南》遊戲領取位置：點我前往

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！

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