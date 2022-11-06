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當客戶要你設計一個 Logo 但你卻沒想法怎麼辦？快讓這款 Logo To Use 免費優質 Logo 素材庫來幫你吧！Logo To Use 是一個擁有許多精美品質又高的 Logo 素材網站，共有提供彩色、黑色、白色三種 Logo 設計標誌，很棒的是網站所有 Logo 都可免費讓你做個人及商業使用，且都支援 SVG 圖檔下載，非常適合製作標誌但又沒有靈感的朋友來使用！若你有設計 Logo 的需求，也可參考這篇：Designevo 線上免費 LOGO 設計，多達百萬種專業圖示任你選擇！

LogoToUse 使用說明

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進到 Logo To Use 網站後，可點選上方的「Logos」選擇要瀏覽的標誌類別，有彩色、黑色、白色、受歡迎的 4 種讓你選擇。

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或者你也能從下方瀏覽各種 Logo 標誌設計，上方會有彩色、黑色、白色三種顏色選項讓你切換。

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接下來，點擊一個你喜歡的 Logo 標誌後，便可看到超大張的 Logo 預覽圖，而我們可以在右側「Download」中選擇要下載彩色、黑色或白色的 Logo 標誌，網站中所有 Logo 都是 SVG 格式，下載後可讓你任意編輯。

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上圖就是 Logo 的實際運用範例，是不是感覺很棒呢 XD！對於工作上需要常設計 Logo 標誌，卻時常沒靈感的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Logo To Use 網站參考看看吧！

Logo To Use：https://www.logotouse.com/

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